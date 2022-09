ASSE : Batlles répond à Guion et lance le choc contre Bordeaux !

Publié par Thomas le 09 septembre 2022 à 14:58





A la veille de la rencontre ASSE-Bordeaux, Laurent Batlles s'est exprimé sur ce choc des extrêmes, envoyant une petite pique au passage à David Guion.

ASSE : Le choc est lancé entre Saint-Etienne et Bordeaux

Tenue en échec lundi dernier contre la lanterne rouge Pau, l’AS Saint-Etienne peine à véritablement lancer sa saison. Parti avec une pénalité de –3 points lors de la reprise, le club ligérien ne comptabilise que 4 points après 7 journées, un bilan bien maigre pour les ambitions stéphanoises. « On restera sur un projet de 2 ans. Je veux sortir rapidement de cette zone rouge. Rattraper les premiers n'est pas mon problème. Sans les -3 pts nous serions milieu de classement avec la possibilité de revenir à 4 pts du leader… », a déclaré Laurent Batlles. Et justement, ce leader, les Verts le reçoivent ce samedi à Geoffroy-Guichard dans un choc des extrêmes qui pourrait laisser des traces.

En conférence de presse hier, David Guion, coach du FCGB, avait lancé les hostilités pour cette rencontre en rappelant le mercato important de l’ ASSE cet été. « Cette équipe de l’ASSE, je n’oublie pas…On y va en challenger parce que pour moi ça n’est pas le 1er contre le 19ème, ça n’est pas du tout ça. C’est une des équipes qui a le plus recruté à l’intersaison, que des joueurs de L1… », indiquait hier le technicien de 54 ans. Une légère critique à laquelle Laurent Batlles a tenu à répondre.

ASSE : Laurent Batlles, " c’est de la com "

En conférence de presse ce vendredi, le boss de l’AS Saint-Etienne, est revenu sur la déclaration de David Guion la veille. Une sortie médiatique qui n’aura visiblement pas été du goût du technicien ligérien, qui rappelle à son homologue son budget important mais aussi son nouveau statut à assumer. « Il a le plus gros budget de L2. Ils viennent de recruter trois joueurs de haut niveau. Dire qu'il est challenger c'est de la com'. Il est 1er et doit l’assumer. Je peux vous dire que je l'ai vécu, quand ça pousse derrière. Le reste c'est de la com. » De quoi lancer la recontre ASSE-FCGB, prévue ce samedi à 15h.