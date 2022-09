Stade Rennais Mercato : Une cible de Nantes et du SRFC file en Grèce

Publié par Thomas le 09 septembre 2022 à 18:28





Stade Rennais Mercato : Visé par le FC Nantes mais aussi le SRFC en cas de départ d'Hamari Traoré cet été, un défenseur s'est engagé à l'étranger.

Stade Rennais Mercato : Djibril Sidibé a animé les derniers jours du mercato

Le marché des transferts aura été long pour le Stade Rennais, qui aura connu jusqu’aux derniers instants des départs et des arrivées. Si le club breton a souvent peiné sur certains dossiers durant le mercato, Florian Maurice peut se targuer cependant d’avoir pu garder la plupart de ses cadres. Une véritable prouesse après une saison XXL en championnat et un grand nombre de courtisans. Alors que Martin Terrier et Benjamin Bourigeaud ont tous deux prolongés au SRFC, le club a également conservé son capitaine, Hamari Traoré. Longtemps annoncé proche d’écuries anglaises et allemande, l’international malien a notamment vu sa direction cibler son potentiel remplaçant.

En cas de départ de Traoré, le Stade Rennais s’était rapproché du Français Djibril Sidibé, libre de tout contrat depuis son départ de l’AS Monaco en fin de saison dernière. Le champion du monde 2018, très intéressé par le projet de Bruno Genesio, avait donné son feu vert aux Rouge et Noir mais son arrivée dépendait d’un départ du capitaine rennais. En parallèle, le joueur était apparu sur les tablettes du FC Nantes. Les Canaris, eux aussi intéressés par les services d’un latéral droit, avaient contacté l’entourage du joueur de 30 ans au même titre que Fabien Centonze (FC Metz), dans les dernières heures du mercato. Finalement, Djibril Sidibé a choisi de quitter le championnat de France pour une ligue plus exotique.

Stade Rennais Mercato : Djibril Sidibé s’engage officiellement à l’AEK Athènes

Alors que le marché des transferts a fermé ses portes il y a 8 jours dans l’hexagone, Djibril Sidibé se cherchait encore un point de chute après 6 saisons à l’AS Monaco. Après plusieurs pistes infructueuses, le défenseur international s’est engagé à l’AEK Athènes en Grèce pour deux saisons. Le club, actuellement 3e du championnat, a annoncé la nouvelle via ses différents réseaux sociaux. Pour rappel, le joueur était proche de s’engager à Nottingham Forest avant que le promu anglais ne décide finalement de signer Serge Aurier, lui aussi libre.