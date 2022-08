AS Monaco Mercato : Une piste du FCN s'envole vers l'Angleterre

Publié par Anthony le 24 août 2022 à 20:06





AS Monaco Mercato : Libre de tout contrat après son départ de l'ASM, un champion du monde pisté par le FCN devrait rejoindre la Premier League.

AS Monaco Mercato : Djibril Sidibé se dirige vers Nottingham Forest

Promu cette saison en Premier League, Nottingham Forest ne s'arrête pas dans ce mercato, ce qui fait de lui le deuxième club anglais le plus dépensier avec 150 millions d'euros déboursés. Au total, 16 joueurs ont rejoint l'effectif et le promu ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Le club devrait officialiser Hwang Ui-jo ce jeudi et recherche activement un latéral droit. Le nom du champion du monde 2018, Djibril Sidibé, est ressorti est un accord aurait été trouvé selon Foot Mercato.

Libre de tout contrat depuis son départ le 30 juin de l'AS Monaco, Nottingham Forest et le Français auraient trouvé un accord contractuel. Un bail d'une saison plus une option attend l'international français, qui aura participé au sprint final de l'ASM avec neuf victoires et un seul match nul en dix matches.

Le défenseur a toujours de l'ambition et a souhaité rejoindre un club évoluant dans un championnat majeur. " Je ne veux pas aller dans des endroits exotiques, je veux disputer le maximum de matches de très haut niveau, avec la Coupe du monde en ligne de mire, même si je sais que je pars de très loin. 2018, c'est inoubliable mais c'est passé, a-t-il déclaré à L'Équipe. Je suis encore prêt pour le très haut niveau et les blessures sont passées. De toute façon, les grands clubs ont assez d'outils sophistiqués pour scanner les joueurs et je suis très bien accompagné sur l'aspect physique, je n'ai aucune inquiétude. »

AS Monaco Mercato : Rien n'est encore fait pour Djibril Sidibé

Même si un accord contractuel a été trouvé, Nottingham Forest classe Djibril Sidibé en deuxième position. En effet, le promu souhaite recruter en priorité l'ancien joueur du PSG, Serge Aurier, qui a les faveurs de certains dirigeants pour le poste de latéral droit. Si Sidibé signe, il pourra apporter son expérience au promu de Premier League qui ne compte pas être relégué cette saison.

Le joueur connaît bien le championnat anglais où il a évolué une saison à Everton. Alors qu'il était prêté par l'ASM, il a joué 28 matches toutes compétitions confondues avec les Toffees. Le joueur de 30 ans aura à cœur de montrer qu'il est toujours en jambe pour tenter de gagner une place pour le Qatar.