Stade Rennais Mercato : Une jolie piste en défense s'éloigne pour le SRFC

Publié par Dylan le 04 septembre 2022 à 18:28





Stade Rennais Mercato : Faisant partie de la short-list rennaise durant le mercato, un champion du monde se dirigerait désormais vers la Grèce.

Stade Rennais Mercato : Djibril Sidibé en partance pour l'AEK Athènes

Pourtant très motivé à l'idée de rejoindre le Stade Rennais, Djibril Sidibé ne prendra pas le chemin de la Bretagne. Le mercato est désormais terminé en France et le SRFC a conservé son capitaine, Hamari Traoré au poste de défenseur droit. Pourtant, la piste était encore envisageable tant que l'ancien Monégasque n'avait pas trouvé de nouveau club. Mais les choses s'accélèrent ce dimanche.

Selon les informations de plusieurs médias, notamment le journal L'Equipe, le champion du Monde 2018 devrait relever un nouveau défi dans le plus grand championnat grec. Libre de tout contrat, il pourrait s'engager prochainement à l'AEK Athènes, qui a raté de peu la qualification pour une compétition européenne cette saison. Le latéral droit de 30 ans serait en discussions avancées avec le club dirigé par l'ancien milieu international argentin, Matias Almeyda. Le journaliste turc Ekrem Konur ajoute ce dimanche que le transfert de l'international français (18 sélections) serait officialisé très bientôt.

Stade Rennais Mercato : Le SRFC mise sur des promesses cette saison

Auteur d'un mercato relativement bien fourni avec six recrues, le SRFC a décidé de miser sur des jeunes talents cette saison. En atteste son statut de plus jeune équipe de l'élite du football français avec une moyenne d'âge de 23,3 ans d'après Ouest-France. Les Bretons devancent de peu l'AS Monaco (23,6) et le Toulouse FC (23,8).

Il faut dire que parmi les six recrues du SRFC, aucune ne dépasse les 25 ans hormis un certain Steve Mandanda. Autre statistique qui pourrait faire peur aux supporters bretons, cinq des six recrues cet été n'ont disputé aucun match de Coupe d'Europe, alors que le Stade Rennais vise une qualification en phase finale de la Ligue Europa. Encore une fois, Steve Mandanda est évidemment l'exception avec plus de 100 matchs européens à son actif. Les Rouge & Noir ont surtout tenté des paris avec Arthur Theate ( ex- Bologne), Joe Rodon (ex- Tottenham) ou encore Christopher Wooh (ex- Lens). Reste à savoir si ces paris seront payants à l'avenir.