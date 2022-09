PSG Mercato : Le Paris SG officialise une signature en attaque !

Publié par JEAN-LUC D le 10 septembre 2022 à 20:07





PSG Mercato : Malgré la fermeture du marché des transferts en France, le Paris SG poursuit son opération dégraissage. Un attaquant est parti ce samedi.

PSG Mercato : Un Titi quitte le Paris SG pour le Qatar

Après Xavi Simons (PSV Eindhoven) ou encore Dina Ebimbe (Francfort), un autre Titi quitte le Paris Saint-Germain pour aller faire ses armes ailleurs. Arrivé au Paris SG il y a un an et demi après être passé par Grenoble, l'Olympique Lyonnais et Dijon FCO, le jeune attaquant franco-guinéen Sekou Yansané a été transféré ce samedi à Al Ahli, au Qatar. Les détails précis de cette opération n'ont pas filtré. Mais le journaliste Fabrizio Romana assure indique que « Sekou Oumar Yansané [né en 2003] quitte le Paris Saint-Germain, il signe un contrat à durée indéterminée pour rejoindre Al Ahli SC au Qatar. Contrat signé aujourd'hui, il sera valable jusqu'en juin 2027. »

Al Ahli a officialisé la signature de l'attaquant de 19 ans. Durant son court passage au PSG, Sekou Yansané a fait une petite apparition sous le maillot de l'équipe première du club parisien, notamment le 22 décembre 2021 sur la pelouse du FC Lorient (15 minutes de jeu). Pour le reste, Sékou Yansané a toujours évolué avec les U19 et disputé la Youth League. Un coup dur pour Zoumana Camara, l’entraîneur des U19 du Paris SG.

PSG Mercato : Zoumana Camara perd Sekou Oumar Yansané

C'était dans les tuyaux, c'est désormais officiel. Sekou Oumar Yansané quitte la France et son club formateur pour une destination exotique puisqu’il s’est engagé avec Al Ahli. « Al-Ahly a signé un contrat avec le joueur de 19 ans selon la vision du club d'inclure des joueurs de haut niveau pour l'avenir de l'équipe première, et le joueur est considéré comme d'origine marocaine du côté de la mère. Sekou Yansané, né en 2003, évoluera avec le club d'Al-Ahly selon l'avis de l'équipe technique, où il est considéré comme l'un des joueurs les plus talentueux du championnat des moins de 19 ans avec l'équipe de la capitale française, avec qui il a participé à des matches 23 au cours desquels il a marqué des buts 21 », peut-on lire dans le communiqué du club qatari. Meilleur buteur du championnat national U19 la saison passée, Yansané laisse donc un vide dans l’équipe de coach Zoumana Camara au Paris SG.