PSG Mercato : Luis Campos à Chelsea ! Le verdict est tombé !

PSG Mercato : Fraîchement débarqué au Paris Saint-Germain, Luis Campos est déjà annoncé dans le viseur de Chelsea qui voudrait le recruter rapidement.

PSG Mercato : Todd Boehly a discuté avec Luis Campos

Nommé Conseiller Football du Paris Saint-Germain cet été, Luis Camposfait d’ores et déjà rêver Todd Boehly. À tel point que selon les informations dévoilées ce dimanche par le tabloïd britannique The Times, le nouveau propriétaire de Chelsea l’aurait directement contacté pour lui présenter son projet et lui signifié son souhait de venir épauler le nouvel entraîneur Graham Potter dans les fonctions de directeur sportif.

Toujours selon le média anglais, les Blues seraient disposés à patienter afin de parvenir à convaincre Luis Campos de quitter le PSG pour rallier la capitale londonienne. Todd Boehly a injecté près de 300 millions d’euros lors du mercato estival et serait encore prêt à casser sa tirelire sur le marché de janvier. Le dirigeant portugais serait à ses yeux l’homme idéal pour soutenir Graham Potter dans sa mission. Cependant, l’affaire est encore très loin d’être dite pour Chelsea.

PSG Mercato : Al-Khelaïfi a blindé le contrat de Luis Campos

En effet, selon les renseignements recueillis par le journaliste Ben Jacobs, le successeur de Leonardo n’est pas proche d’un départ du Paris Saint-Germain. Surtout si c’est pour rejoindre Chelsea. Le média britannique explique notamment que Luis Campos a paraphé un contrat dans lequel une clause lui interdit de travailler avec un autre cador européen. Ainsi, même s’il possède un statut d’indépendant et qu’il collabore déjà avec le Celta Vigo, Luis Campos est sous contrôle du Paris Saint-Germain.

Ben Jacobs confirme toutefois les discussions entre Todd Boehly et Luis Campos. Toujours à en croire le journaliste sportif, le nouvel acquéreur des pensionnaires de Stamford Bridge souhaiterait que l’ancien du Real Madrid et du LOSC s’occupe du recrutement du prochain mercato hivernal. Mais le PSG ne compte pas partager son nouvel homme fort avec un autre cador du vieux continent.