PSG Mercato : Énorme coup de théâtre au Paris SG pour Luis Campos

Publié par JEAN-LUC D le 11 septembre 2022 à 11:33





PSG Mercato : Nommé en fin de saison dernière en remplacement de Leonardo, Luis Campos pourrait déjà faire ses valises et quitter le Paris SG.

PSG Mercato : Luis Campos contacté par un cador anglais

À peine arrivé au Paris Saint-Germain pour reformer son duo de Lille avec Christophe Galtier, Luis Campos va-t-il déjà quitter la capitale ? Nommé cet été en tant que Conseiller Football du PSG, le dirigeant portugais intéresserait d’autres grands clubs européens. En effet, selon les informations dévoilées ce dimanche par le journal britannique The Times, les nouveaux propriétaires de Chelsea souhaiteraient attirer l’ancien recruteur de l’AS Monaco à Londres. Après avoir limogé Thomas Tuchel au poste d’entraîneur, le président des Blues Todd Boehly ferait de Luis Campos sa grande priorité pour les mois à venir. Des contacts existeraient même entre les deux parties.

PSG Mercato : Luis Campos prêt à quitter le Paris SG ?

Les relations orageuses entre Antero Henrique et Luis Campos vont-elles pousser ce dernier à envisager un départ du Paris Saint-Germain ? Telle est la question posée ce dimanche par le média britannique, qui ne voit pas vraiment l’ancien conseiller sportif du LOSC faire de vieux os à Paris. En cause ? Son attrait pour travailler avec d’autres clubs, comme il le fait déjà avec le Celta Vigo. Après le Real Madrid, l’AS Monaco, Lille OSC, Celta Vigo, Mouscron et le Paris Saint-Germain, Luis Campos pourrait atterrir en Premier League.

Alors que son arrivée à Paris est salué au plus haut niveau, l’ancien entraîneur portugais serait d’ores et déjà en contact avec Chelsea pour venir épauler Graham Potter, le nouveau coach. D’après le Times, le club londonien voudrait faire de lui son nouveau directeur sportif pour réorganiser l’équipe lors du mercato de janvier. Toujours selon la même source anglaise, Todd Boehly, propriétaire des Blues, aurait déjà évoqué cette possibilité avec l’actuel conseiller sportif du PSG. Reste à savoir si l’actuel 6e du championnat anglais parviendra à convaincre Luis Campos de quitter prématurément le Paris SG et la Ligue 1.