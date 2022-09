PSG Mercato : 8M€, Chelsea sort ses arguments pour Luis Campos

Publié par JEAN-LUC D le 13 septembre 2022 à 18:12





PSG Mercato : La rumeur lancée ce weekend par le Times prend de l’ampleur. Le nouveau propriétaire de Chelsea veut arracher Luis Campos au Paris SG.

PSG Mercato : Boehly veut immédiatement Luis Campos à Chelsea

Trois mois seulement après sa nomination en remplacement de Leonardo, Luis Campos pourrait déjà quitter ses fonctions de Conseiller Football du Paris Saint-Germain. Selon le tabloïd britannique The Times, Todd Boehly, le nouveau président de Chelsea aimerait s’attacher les services du dirigeant portugais. L’homme d’affaires américain se serait même déjà entretenu avec le collaborateur de Nasser Al-Khelaïfi afin de lui exposer le projet auquel il voudrait l’associer.

Et ce mardi, le quotidien Le Parisien confirme l’intérêt du club anglais pour Luis Campos et ajoute même que le successeur de Roman Abramovitch serait prêt à faire une folie pour attirer l’ancien recruteur du Real Madrid. En effet, le journaliste Dominique Sévérac révèle que Chelsea a proposé à Luis Campos un salaire annuel de 8 millions d’euros pour quitter immédiatement le PSG et prendre en charge les deux prochains mercatos des Blues, à commencer par celui de l’hiver qui s’annonce. Contrairement à Paris, où il a dû faire avec un budget sous contrôle, Campos se voit proposer une enveloppe de 300 millions d’euros à Londres pour ses emplettes de 2023. Suffisant pour convaincre Campos de quitter le PSG pour Chelsea ?

PSG Mercato : Luis Campos intéressé par le projet de Chelsea ?

Visiblement, les premiers pas de Luis Campos au Paris Saint-Germain ont convaincu au-delà des frontières de la Ligue 1. Si le journaliste Ben Jacobs indique que les clauses de protection du contrat PSG de Campos l'empêchent de travailler pour un autre grand club en parallèle, Dominique Sévérac précise par contre qu’aucune disposition de ce bail n’empêche Campos d’accepter l’offre, mais Chelsea devra également indemniser le Champion de France en titre. Ne supportant pas la cohabitation avec son compatriote Antero Henrique, Luis Campos pourrait se laisser convaincre par l’offre du PSG.

Affaire à suivre donc…