OL Mercato : Un nouveau départ de taille se précise à Lyon !

Publié par Thomas G. le 14 septembre 2022 à 11:38





OL Mercato : En crise après deux défaites consécutives, l'Olympique Lyonnais pourrait perdre un espoir français durant le mercato hivernal.

OL Mercato : Un espoir souhaite partir de Lyon

L’Olympique Lyonnais est en crise, après deux défaites en championnat, les Gones sont distancés au classement. Avant d’affronter le PSG ce week-end pour le choc de la 8e journée, les dirigeants de l'OL doivent régler la question de l’avenir d’un jeune espoir.

Selon les informations de Foot Mercato, le milieu français de l’Olympique Lyonnais, Florent Da Silva, souhaite partir. À 19 ans, le joueur formé à l’OL souhaitait une nouvelle fois être prêté pour engranger de l’expérience et du temps de jeu. Cet été, l’Olympique Lyonnais n’a pas trouvé d’accord avec le FC Metz pour le laisser partir en prêt et Florent Da Silva est resté. Le jeune espoir lyonnais n’est plus convié aux entraînements du groupe professionnel par Peter Bosz. Une situation compliquée pour le milieu français qui souhaite partir pour lancer sa carrière. Florent Da Silva devrait quitter son club formateur au mercato hivernal et le FC Metz pourrait revenir à la charge pour le recruter. Florent Da Silva a également la possibilité quitter l' OL dans les prochaines semaines si le milieu de 19 ans est recruté en tant que joker médical.

OL Mercato : Une fuite de talents à prévoir ?

L'OL va devoir se pencher sur la question des joueurs en fin de contrat en juin 2023 dans les prochaines semaines. Houssem Aouar, Moussa Dembélé ou encore Jérôme Boateng pourraient quitter Lyon libres l’été prochain. Le temps presse pour les Gones qui vont devoir convaincre ces joueurs avant le mois de janvier. Une prolongation de contrat devrait être proposée à Houssem Aouar qui est courtisé par la Juventus. En parallèle, Peter Bosz a indiqué en conférence de presse qu’il comptait sur Jérôme Boateng cette saison. Les deux joueurs pourraient regagner une place de titulaire et décider de prolonger pour participer au nouveau projet de l'OL.