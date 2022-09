OL-PSG : Les compos tombent ! Grosse surprise au milieu du Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 18 septembre 2022 à 19:37





En clôture de la 8e journée de Ligue 1, l’OL accueille le PSG ce soir. Pour ce match, Christophe Galtier réserve une surprise dans son milieu de terrain.

OL-PSG : Fabian Ruiz titulaire à la place de Vitinha ?

Après une semaine délicate, marquée par deux défaites consécutives à Lorient et Monaco, l’Olympique Lyonnais va tenter de se redresser face au Paris Saint-Germain pour le choc de la huitième journée de Ligue 1. Et pour ce match de gala toujours très attendu, l’entraîneur du PSG, Christophe Galtier, pourrait opter pour un changement notable dans sa composition d’équipe, notamment au milieu de terrain.

En effet, selon les derniers renseignements recueillis par le quotidien L’Équipe, le staff technique des Rouge et Bleu envisagerait sérieusement de titulariser Fabian Ruiz en lieu et place de Vitinha, qui a déjà beaucoup joué en ce début de saison, aux côtés de Marco Verratti. Non convoqué pour le prochain rassemblement de l’Espagne, l’ancien milieu défensif du SSC Naples pourrait donc connaître sa première titularisation avec le Paris SG ce soir au Groupama Stadium. Pour le reste, Galtier devrait aligner son onze habituel.

De son côté, le coach de l’Olympique Lyonnais, Peter Bosz, pourrait articuler sa formation en 4-4-2, associant ainsi Alexandre Lacazette et Moussa Dembélé aux avant-postes. Tetê et Karl Toko-Ekambi seraient également pressentis pour débuter sur les côtés, tandis que Corentin Tolisso serait associé à Maxence Caqueret dans l’entrejeu. La ligne défensive devrait quant à elle rester inchangée, avec la présence de Lukeba et Thiago Mendes en défense centrale, et les titularisations de Gusto et Tagliafico sur les côtés. Antony Lopes tiendra sa place dans les buts lyonnais.

OL-PSG : Les compositions de Bosz et Galtier

La compo probable de Lyon : Lopes – Gusto, Thiago Mendes, Lukeba, Tagliafico – Tetê, Caqueret, Tolisso, Toko Ekambi – Dembélé, Lacazette.

L’équipe de départ du PSG : Donnarumma - Marquinhos, Ramos, Pereira - Verratti, Ruiz - Hakimi, Mendes - Messi, Neymar, Mbappé.