LOSC : Olivier Létang peut souffler, Lille reçoit une bonne nouvelle

Publié par Jules le 20 septembre 2022 à 15:31

LOSC : Alors qu'il a repris Lille il y a deux saisons, Olivier Létang s'est exprimé sur la situation financière du club nordiste.

LOSC : Une situation financière bien meilleure pour Lille

Interrogé au micro de France Bleu Nord, Olivier Létang s'est exprimé sur la situation financière de l'écurie nordiste. En effet, l'ancien directeur sportif du PSG, qui a repris la main après le passage de Gérard Lopez, a assuré que le LOSC était bien plus solide économiquement qu'il y a quelques mois. Une situation qui permet aux Dogues d'envisager l'avenir plus sereinement.

Durant cet entretien, Olivier Létang a assuré que " le club n’est plus sous tension ", rassuré notamment après le passage, il y a une semaine des commissaires aux comptes qui n'ont rien trouvé à redire sur les finances du LOSC. Au bord de la faillite à la fin de l'ère Gérard Lopez, le club se refait petit à petit une santé, bien aidé par un staff qui oeuvre pour "remettre le club dans une dynamique économique vertueuse", d'après les mots du président lillois.

LOSC : Un mercato plus calme cet hiver

Cet été, le LOSC a vendu plusieurs joueurs importants afin de permettre aux finances de rester dans le vert. En effet, en additionnant toutes les ventes réalisées, les Dogues avoisinent les 100 millions d'euros. Parmi ces ventes, celles de Sven Botman et d'Amadou Onana en Premier League ont ramené plus de 70 millions d'euros, une somme importante qui permet au club de se rassurer sur l'aspect économique. Et ce n'est pas fini puisque Xeka devrait rejoindre le Stade Rennais dans les prochaines heures.

Cet hiver, Olivier Létang l'assure, le LOSC "n’a absolument pas besoin de vendre" et est bien décidé à garder ses joueurs importants, "indépendamment des tarifs" proposés. Une stabilité qui va faire du bien aux Dogues qui vont pouvoir travailler plus sereinement, sans être sous la menace d'un remaniement total de l'effectif chaque saison.