Stade Rennais Mercato : Une énorme signature bouclée au SRFC !

Publié par Thomas le 20 septembre 2022 à 12:36

Stade Rennais Mercato : Alors que le SRFC cherchait un renfort au milieu depuis la blessure de Baptiste Santamaria, le club est parvenu à enrôler un top joueur.

Stade Rennais Mercato : Une recrue surprise arrive au SRFC

La trêve internationale arrive à point nommé pour le SRFC. Auteurs d’un début de saison en dents de scie, les hommes de Bruno Genesio ont appris récemment la blessure longue durée de leur maître à jouer depuis la reprise, Baptiste Santamaria. Le milieu de 27 ans, touché contre l’AJ Auxerre (5-0), est éloigné des terrains jusqu’à la fin de l’année a minima et laissait alors son équipe sans véritables options à ce poste. Si de très jeunes joueurs comme Lesley Ugochukwu ou encore Noah Françoise pouvaient assurer ce poste, les dirigeants du Stade Rennais ont préféré recruter un joueur libre à ce poste pour plus d’équilibre d’ici la Coupe du Monde.

" Il reste deux matches avant la trêve on ne va pas faire n’importe quoi dans l’urgence, après Marseille il faudra qu’un joueur supplémentaire arrive ", évoquait il y a peu Bruno Genesio au sujet de ce potentiel renfort. Et après de longues semaines de recherches, Florian Maurice et les siens auraient enfin débusqué leur recrue tant espérée.

Stade Rennais Mercato : Un taulier de Christophe Galtier rejoint le SRFC

Comme à son habitude, le directeur sportif du Stade Rennais n’a pas perdu de temps pour renforcer son entrejeu. Si Bruno Genesio annonçait attendre le match contre l’ OM pour entamer des recherches à ce poste, plusieurs pistes étaient en réalité étudiées en interne. Alors que des noms comme Jean-Ricner Bellegarde (RC Strasbourg) ou encore Azor Matusiwa (Stade de Reims) étaient ciblés par le board du Stade Rennais, c’est un tout autre profil qui est attendu chez les Rouge et Noir. Comme le révèle Benjamin Quarez sur Twitter, le Portugais Xeka va s'engager ce mardi à Rennes pour un contrat de deux saisons.

L’ancien joueur du LOSC (2017-2022), vainqueur notamment du championnat de France en 2021 avec Christophe Galtier, est tombé d’accord ce week-end pour rejoindre la Bretagne alors qu’il était libre sur le marché. Auteur de 8 buts en 129 rencontres chez les Dogues, le natif de Rebordosa fait figure de renfort d’expérience pour le SRFC, disposant d’un style de jeu assez similaire à Baptiste Santamaria.