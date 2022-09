ASSE Mercato : C'est fait, un espoir signe à l'AS Saint-Etienne !

Publié par Thomas G. le 20 septembre 2022 à 15:36

ASSE Mercato : L’AS Saint-Etienne annonce la prolongation d’un espoir

La descente de l’AS Saint-Etienne a été difficile à digérer pour les dirigeants stéphanois qui ont dû pallier les nombreux départs à l’intersaison. En parallèle des joueurs en fin de contrat, l'ASSE a bâti un effectif pour être performant en Ligue 2. Le contrat de Pascal Dupraz n’a pas été renouvelé et Laurent Batlles a été nommé entraîneur. Le technicien français a décidé de faire confiance aux jeunes joueurs stéphanois en leur accordant du temps de jeu. Les Verts comptent sur les pépites du centre de formation pour l’aider à retrouver l’élite le plus vite possible.

L’AS Saint-Etienne a officialisé la prolongation jusqu’en 2025 du jeune milieu de terrain de 20 ans, Louis Mouton. Une signature qui montre que les Verts veulent continuer à s’appuyer sur leur centre de formation. L’espoir français fait partie des joueurs qui pourraient intégrer à terme le onze de Laurent Battlles. Cette saison, Louis Mouton est dans la rotation, le milieu français a disputé 9 matchs et a inscrit 1 but avec les Verts. Après Antoine Gauthier qui a également signé pour trois ans, Louis Mouton s’inscrit à son tour dans le nouveau projet stéphanois. Les dirigeants de l'ASSE pourraient désormais commencer les négociations pour prolonger le meilleur buteur du club : Jean-Phillipe Krasso.

ASSE Mercato : Les Verts veulent continuer leur remontée

L’AS Saint-Etienne était sorti de la zone rouge après sa victoire face aux Girondins de Bordeaux, actuel leader de Ligue 2. L'ASSE n’a pas surfé sur ce résultat ce week-end, les Verts ont été battus 2-1 au Rodourou face l’En Avant Guingamp. Cette contre-performance a précipité les Verts à la 18e place du classement. Les hommes de Laurent Batlles veulent repartir de l’avant pour recoller au peloton de tête avant la coupure pour la Coupe du Monde. Dans cette optique, l'ASSE est parti en stage aujourd’hui pour renforcer la cohésion entre les joueurs et continuer à travailler.