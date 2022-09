ASSE Mercato : Un superbe deal en défense dévoilé à Saint-Etienne !

Publié par Thomas le 20 septembre 2022 à 11:36

ASSE Mercato : Bien connu pour sa formation de futurs grands joueurs, Saint-Etienne a pris une décision cruciale pour une sensation défensive.

ASSE Mercato : David Wantier fait de grandes révélations sur Saliba et Fofana

Empêtrée dans une crise sportive et économique depuis la saison dernière, l’AS Saint-Etienne fait pourtant figure de véritable vivier de talents à l’international depuis des années. À l’image de Lucas Gourna-Douath, parti cet été rejoindre Salzbourg pour 15 millions d’euros, les Verts ont toujours pu compter sur les ventes de leurs joyaux pour pérenniser l’économie du club et se sortir, à certains moments, de situations financières délicates. Une formation reconnue, dont les dignes représentants se nomment William Saliba (Arsenal et OM) et Wesley Fofana (Leicester et Chelsea) ces dernières années. Les deux défenseurs tricolores rayonnent tous les deux en Premier League cette saison et rendent fier le Peuple Vert, qui les avait vu éclore lors de la saison 2018-2019.

Et justement, dans un entretien accordé au Progrès, l’ancien directeur sportif de l’ ASSE, David Wantier, est revenu sur le mercato estival du club ligérien, livrant une anecdote folle sur les transferts des deux défenseurs. Désormais agent de joueurs comme Romain Hamouma ou Adil Aouchiche, Wantier est dans un premier temps revenu sur les nombreux échecs rencontrés en attaque cet été par le board stéphanois. Pour lui, le problème viendrait de la formation, où le secteur offensif n’est que trop peu développé. " Il n’y a pas de syndrome de l’attaquant mais Saint-Etienne n’a pas les moyens financiers pour recruter un crack. Les dirigeants stéphanois sont traumatisés par Gonzalo Bergessio (recruté 6,5M€ en 2009 mais qui ne se sera jamais imposé à Sainté) . Quand est-ce qu’à la formation, ils vont se mettre dans l’idée qu’il faut recruter quelqu’un qui forme spécifiquement les attaquants ? À Saint-Etienne il y a eu Robert Beric, et concernant un élément formé à l’ASSE, Jonathan Bamba. C’est tout et c’est trop peu ", a-t-il indiqué.

ASSE Mercato : Wantier a bouclé un deal en or avec Fofana grâce à son président

Alors en poste avec la cellule de recrutement de l’AS Saint-Etienne, David Wantier dévoile les dessous du transfert avorté de Wesley Fofana en 2019. Alors que le club venait de perdre William Saliba, parti lui rejoindre Arsenal, le recruteur avait fait le forcing pour conserver son autre joyau de la défense, sentant la bonne affaire à l’arrivée. " On venait de transférer Saliba à Arsenal. Pour Wesley Fofana, l’année avant son départ pour Leicester, tout le monde voulait le vendre pour 5 millions d’euros au RB Salzbourg. J’ai dû persuader le président Romeyer de le garder un an de plus. Je lui ai dit, président, on va être à poil défensivement. C’est la seule personne qui m’a écouté. Heureusement. " Un choix judicieux puisque le joueur s’engagera la saison suivante chez les Foxes pour 40 millions d’euros, soit 35 millions de plus que l’offre de Salzbourg l’année précédente. Recruté cet été à Chelsea, le natif de Marseille a encore rapporté de la liquidité à l’équipe de Laurent Batlles (près de 15 millions d’euros), grâce à un pourcentage à la revente inclus dans sa clause.

Wantier charge Claude Puel concernant le mercato de l’ ASSE

Mis à pied par l’AS Saint-Etienne la saison dernière et remplacé par Pascal Dupraz, Claude Puel aura peiné à convaincre dans le Forez, que ce soit sur le plan sportif mais également en interne. Au centre de nombreux désaccords notamment liés au recrutement, l’ancien coach de l’OGC Nice aurait bloqué plusieurs transferts, pourtant abordables durant son mandat, comme le raconte son ex-recruteur. " Il y a plein de joueurs qui ont été refusés par Claude Puel comme le milieu de terrain Mohammed Kudus et acheté ensuite 9 millions d’euros par l’Ajax d’Amsterdam. " Buteur contre Liverpool la semaine passée, l’attaquant ghanéen rayonne aujourd’hui chez les Amstellodamois avec déjà 6 buts en 5 matches toutes compétions confondues, de quoi nourrir quelques regrets chez les Verts.

Quand il loupait de très bonnes opportunités sur le marché, Claude Puel actait en revanche des signatures plus discutables, comme l’attaquant uruguayen Ignacio Ramirez, le fameux "panic-buy" de l’été 2021. Arrivé dans l’urgence lors du mercato estival, l’avant-centre fait encore aujourd’hui partie des plus gros flops du recrutement de l’AS Saint-Etienne. Cette fois-ci, c’est Jacky Bonnevay, ex-bras droit de Claude Puel, qui raconte cette anecdote hallucinante sur la venue de Ramirez à Sainté. " Des fois on veut satisfaire le public, le sponsor et ce n’est pas toujours bien analysé, anticipé. J’ai un exemple négatif. Le 31 août (2021), dernier jour du mercato, on a été informé par notre direction qu’un attaquant pouvais débarquer. On nous présente un joueur, Ignacio Ramirez, qui est venu à Saint-Etienne, qu’on nous a présenté à 15h la veille, on a vu un semblant de vidéo de 15 minutes dans la brume qui marquait quelques buts. Il n'est pas cher, on n’a personne et pourquoi pas. On l’a pris et ça a été un flop total. Il a fait 6 matches il a mis 0 but. "