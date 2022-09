ASSE Mercato : L'AS Saint-Etienne tranche pour un défenseur

Publié par Jules le 21 septembre 2022 à 16:26





Alors que l' ASSE connaît un début de saison délicat, Laurent Batlles et son staff auraient pris une grosse décision pour un défenseur central.

ASSE Mercato : L'AS Saint-Etienne ne compte plus sur Saidou Sow

Alors que Saidou Sow est peu apparu depuis le début de saison, avec trois apparitions dont une titularisation, le défenseur stéphanois est désormais fixé sur son statut à l' ASSE. En effet, si l'on en croit le très informé Mohamed Toubache-Ter, le board stéphanois ne compte plus sur le jeune Guinéen. Une décision que n'a pas contesté Laurent Batlles, visiblement pas convaincu par les quelques 137 minutes disputées par Sow cette saison.

Une décision qui semble donc laisser la porte ouverte à un départ de l' ASSE cet hiver pour le joueur de 20 ans. En effet, avec l'arrivée de nombreuses recrues comme Briançon, Giraudon ou Petrot en défense, le joueur n'a plus sa place et devra sans doute aller voir ailleurs pour espérer trouver un peu de temps de jeu. À voir qui sera intéressé par le profil du jeune Stéphanois, formé au club, à la manière d'un certain Wesley Fofana.

ASSE : Un vrai problème défensif chez les Verts

Cependant, cette information remet la lumière sur les problèmes défensifs de l'AS Saint-Etienne. En seulement neuf matchs, les Verts ont encaissé pas moins de 17 buts cette saison avec seulement deux clean-sheets pour les hommes de Laurent Batlles. Une fragilité défensive bien trop importante pour permettre à l' ASSE de bien figurer dans le classement Ligue 2.

Actuels 18e, les Stéphanois vont devoir se faire violence pour jouer les premiers rôles dans la suite de la saison. Les recrues défensives, qui devaient stabiliser l'équipe, semblent avoir encore du mal, et l' ASSE le paie lourdement en championnat avec seulement deux victoires depuis le début de l'exercice 2022-2023. Un bilan trop maigre pour permettre aux Verts de croire en une remontée en Ligue 1.