PSG Mercato : Une superbe opération dans les tuyaux pour 2023

Publié par JEAN-LUC D le 23 septembre 2022 à 12:40





Si Christophe Galtier et ses hommes réalisent un début de saison plutôt satisfaisant, la direction du PSG prépare déjà les futures périodes de recrutement.

PSG Mercato : Un départ déjà acté au Paris SG pour l’été prochain ?

Si Luis Campos s’est opposé au départ de plusieurs Titis durant le dernier marché des transferts, le Paris Saint-Germain pourrait toutefois faire face à une nouvelle vague de changement en ce qui concerne certains jeunes du centre de formation des Rouge et Bleu à l’issue de l’exercice 2022-2023. C’est le cas par exemple d’Ismaël Gharbi. Barré par une concurrence féroce à son poste, avec notamment Lionel Messi, Neymar, Pablo Sarabia et Carlos Soler, le milieu de terrain offensif est conscient que son horizon est bouché dans son club formateur. Malgré de nombreuses sollicitations au terme de son contrat l’été dernier, le joueur de 18 ans a finalement accepté de signer son premier engagement professionnel avec le PSG.

Mais il devra patienter avant d’espérer une place au sein de l’effectif parisien. D’après les informations du quotidien L’Équipe, si Luis Campos et Christophe Galtier s’étaient opposés à son départ, même en prêt, cette option pourrait être la solution à l’envie de temps de jeu de plus en plus exprimé par Ismaël Gharbi. Sous contrat jusqu’en juin 2025, le natif de Paris devrait donc quitter le PSG durant l’été 2023. Le quotidien sportif assure que la direction parisienne serait désormais ouverte à cette option. De son côté, l’entraîneur du PSG pense pouvoir donner du temps de jeu aux Titis dans les prochaines semaines.

PSG Mercato : La solution de Galtier pour les jeunes du Paris SG

Alors que l’éternel problème de l’intégration des jeunes se pose encore au Paris Saint-Germain, Christophe Galtier aurait promis d’offrir du temps de jeu aux Titis après la Coupe du Monde au Qatar. Ainsi, Warren Zaïre-Emery, Ayman Kari, Ismaël Gharbi, El Chadaille Bitshiabu et Lucas Lavallée pourraient espérer quelques minutes avec l’équipe professionnelle dans les semaines à venir. Le calendrier du PSG va être serré après le Mondial sans compter les retards tardifs des internationaux qui feront le déplacement au Qatar. Tout cela mis ensemble devrait effectivement permettre à Christophe Galtier de beaucoup faire tourner et de donner du temps aux Titis qui le méritent.