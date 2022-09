Barça Mercato : Paris SG, les exigences folles de Messi dévoilées !

Publié par Thomas le 21 septembre 2022 à 17:26





Dans son édition du jour, le journal El Mundo dévoile les demandes de la star argentine, Lionel Messi, pour signer au FC Barcelone en 2021.

Barça Mercato : Ce que demandait Lionel Messi pour rester

Véritable tremblement de terre sur la planète football, le départ de Lionel Messi du FC Barcelone lors de l’été 2021 fait encore parler de lui aujourd’hui. Si les Blaugranas semblent avoir tiré un trait sur leur génie argentin, notamment sous l’impulsion de Xavi qui réalise un travail remarquable depuis son arrivée, dans l’esprit des supporters, l'ombre du septuple Ballon d’Or perdure. Parti rejoindre le PSG librement à la suite d'un désaccord contractuel pour une prolongation au Barça, La Pulga s’était montré dévasté à l’époque de l’annonce publique de son départ. Plus d’un an plus tard, le journal espagnol El Mundo fait de grandes révélations sur cette épisode douloureux, dévoilant notamment les exigences du joueur pour prolonger.

D’après le quotidien, Lionel Messi, qui souhaitait alors continuer son aventure dans son club formateur, aurait fait des demandes financières assez importantes à sa direction, qui connaissait à ce moment une crise économique historique. L’international argentin aurait réclamé pas moins de 10 millions d’euros de prime à la signature ainsi qu’une augmentation de salaire pour 2022 avec un taux d’intérêt de 3% pour compenser le salaire différé. Outre ces demandes, l’attaquant aurait également voulu une clause libératoire dérisoire de 10 000 euros !

Lionel Messi, une nouvelle ère à Paris et un nouveau statut

Désormais bien installé au PSG, la star de 35 ans a connu un début d’idylle mouvementé dans la capitale. Débarqué chez les Rouge et Bleu après toute une carrière au Barça, où il aura été érigé au rang de star, Lionel Messi devait alors cohabiter avec Neymar et surtout Kylian Mbappé. Logiquement moins fougueux que lors de ses belles années barcelonaises, La Pulga ne pouvait prétendre à un statut de N°1 dans l’effectif du Paris Saint-Germain. Si la première année sous Pochettino aura été l’une de ses plus mauvaises sur le plan comptable, depuis l’arrivée de Christophe Galtier cet été, l’Argentin semble enfin revivre, plus en retrait que ses deux compères d’attaque.

Placé derrière le duo offensif dans un 3-4-3, qui se mue bien souvent en 3-4-1-2, Lionel Messi semble avoir mis de côté son sens du but pour davantage régaler ses adversaires en passes décisives. Si sa première saison est décevante, le joueur signe un début d’exercice flamboyant avec déjà 5 buts et 8 passes décisives en 9 rencontres. Bien loin des conflits d’égo entre Neymar et Mbappé, La Pulga semble avoir trouvé son équilibre dans ce PSG new-look version Luis Campos.