PSG Mercato : Revirement spectaculaire pour l’avenir de Mbappé !

Publié par JEAN-LUC D le 28 septembre 2022 à 11:31

Alors que les récentes rumeurs évoquaient un Real Madrid qui a tourné la page Kylian Mbappé, la réalité serait toute autre pour l’attaquant français du PSG.

PSG Mercato : La promesse de Pérez aux socios pour Mbappé

Discret sur le marché des transferts depuis quelques années, le Real Madrid pourrait frapper très fort l’été prochain. D’après les révélations du journal AS, Florentino Pérez et les décideurs madrilènes ont décidé de laisser partir plusieurs joueurs en fin de cycle ou en fin de contrat. Ainsi, Karim Benzema, Tony Kroos, Marco Asensio, Dani Ceballos, Mariano Diaz et Luka Modric pourraient quitter les rangs des Merengues à l’issue de la saison en cours. Pour renouveler son effectif, le club espagnol rêve grand et Florentino Pérez entend bien le faire comprendre au reste de l’Europe.

En effet, avec une enveloppe déjà disponible de 425 millions d’euros, sans compter les futures ventes, le champion de Liga en titre serait déterminé à s’offrir les services de la nouvelle sensation anglaise du Borussia Dortmund, Jude Bellingham (19 ans), du cyborg norvégien de Manchester City Erling Haaland (22 ans), ainsi que le nouveau phénomène brésilien de Palmeiras, Endrick (16 ans). Mais ces dernières heures, la célèbre émission El Chiringuito a lâché une bombe en livrant un aveu de Florentino Pérez aux socios.

En effet, le média espagnol révèle qu’au cours d’une rencontre avec les supporters du Real cette semaine, Pérez leur aurait notamment promis que la Maison-Blanche serait capable de recruter en même temps Kylian Mbappé et Erling Haaland. Financièrement, l’actuel leader du championnat de Liga en a les moyens et il ne restera plus qu’à convaincre les joueurs concernés avant d’entamer les négociations avec leurs clubs. Concernant Mbappé, un transfert pourrait avoir lieu l’été prochain.

PSG Mercato : Kylian Mbappé au Real Madrid l’été prochain ?

Récemment, L’Équipe a révélé que contrairement à ce qui se dit dans la presse, le nouveau contrat de Kylian Mbappé avec le Paris Saint-Germain court jusqu’en juin 2024. La troisième année étant une option laissée à la seule volonté de l’international français de 23 ans. Pour éviter de le voir s’en aller gratuitement, le PSG pourrait donc se résoudre à le laisser partir dès l’été prochain contre un gros chèque.

Une tendance confirmée par mardi par El Confidencial, qui explique que l’ancien buteur de l’AS Monaco agace le vestiaire parisien, ainsi que son entraîneur Christophe Galtier. Ses coéquipiers le décriraient comme « un enfant capricieux qui conditionne les décisions sportives du club ». Les dirigeants du PSG ne seraient donc plus opposés à son départ en cas d’offre importante.