Clermont Foot : Importante annonce du CF63 pour ses supporters

Clermont Foot a publié un communiqué officiel, ce lundi, concernant des travaux au stade Gabriel-Montpied, qui vont impacter ses supporters.

Dans un communiqué officiel, Clermont Foot a informé ses supporters des travaux d’aménagement dans son stade, à compter de cette semaine, précisément lors du match contre l’AJ Auxerre, le dimanche 9 octobre (15h). Le club auvergnat a en effet prévu une nouvelle configuration des tribunes au stade Gabriel-Montpied au cours des prochains mois. L’actuelle tribune Livradois de 602 places a ainsi été démontée et sera prochainement remplacée par une nouvelle tribune couverte provisoire de 2 062 places, selon l’annonce de CF63 :

« À partir de la réception d’Auxerre et jusqu’à la fin des travaux de construction de cette nouvelle tribune, notre groupe de supporters des Nemetum Ultras et les abonnés de la tribune Livradois seront déplacés en tribune Limagne pour les prochains matchs de Ligue 1 Uber Eats. De ce fait, les abonnés ayant souscrit en début de saison à la formule ''7 matchs'' auront la possibilité, en temps et en heure, de renouveler leur abonnement. Le CF63 ne manquera pas de revenir prochainement vers ses abonnés et vers le grand public avec des offres adaptées, pour continuer à vivre ensemble cette deuxième saison de Ligue 1. »