Clermont Foot Mercato : Une arrivée au CF63 se confirme !

Publié par ALEXIS le 01 août 2022 à 10:21

Clermont Foot Mercato : Le marché du CF63 n’est pas encore fini. Pascal Gastien l’a confirmé après la victoire face au Toulouse FC, en amical.

Clermont Foot : Gastien espère « un milieu excentré » avant le PSG

Clermont Foot s’est bien renforcé lors du mercato estival. Mais à un mois de la fin du marché des transferts et à quelques jours du début de la Ligue 1, l’entraîneur du CF63 a laissé entendre qu’il attend encore un dernier renfort, au moins. Il espère cette arrivée avant le match de la première journée du championnat contre le PSG, samedi 6 août à 21h au stade Stade Gabriel-Montpied. Pascal Gastien (58 ans) a même dévoilé le profil du joueur attendu en priorité cette semaine. Il veut « un milieu excentré » comme le rapporte La Montagne. Mais en cas d’opportunité, le patron du staff technique de Clermont Foot n’exclut pas l’arrivée d’un défenseur central « pisté depuis un moment » en Auvergne, avant la fermeture du mercato d’été le 31 août 2022, à en croire le quotidien régional.

Clermont Foot : Le CF63 entreprend un recrutement intelligent

Figurant parmi les plus petits budgets de la Ligue 1, le Clermont Foot entreprend un mercato intelligent. Il a recruté 6 nouveaux joueurs sans payer d’indemnité de transferts. L’expérimenté Maxime Gonalons (8 sélections en Équipe de France), Mory Diaw (gardien de but), Neto Borges (arrière gauche) ou encore Mehdi Zeffane (arrière droit) sont arrivés en Auvergne, libres de tout engagement.

Seuls Mateusz Wieteska (défenseur central) et Komnen Andric (avant-centre) ont été transférés respectivement pour 1,3 M€ et 1 M€. Le premier est en provenance de Legia Varsovie (Pologne) et le deuxième débarque de Dinamo Zagreb (en Croatie). Pour mémoire, le club présidé par Ahmet Schaefer a bouclé la première saison (2021-2022) de son histoire en Ligue 1 à la 17e place, juste devant le barragiste l'ASSE, finalement reléguée en Ligue 2.