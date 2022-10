PSG Mercato : Luis Campos se rapproche d'une énorme signature

Publié par Thomas le 05 octobre 2022 à 16:01

Désireux de préparer les prochaines saisons, Luis Campos serait en bonne voie pour prolonger l'une des stars du PSG quelques saisons de plus.

PSG Mercato : Lionel Messi parti pour rester au Paris SG

Métamorphosé depuis l’arrivée de Christophe Galtier, Lionel Messi est revenu sur le devant de la scène au Paris Saint-Germain et semble plus que jamais épanoui dans sa nouvelle vie. Alors que l’adaptation semblait longue et rude pour le septuple Ballon d’Or, ce dernier ne cache plus son bien-être sur le terrain dans le nouveau système mis en place par la direction Rouge et Bleu. Sous contrat jusqu’en juin prochain, la Pulga crée logiquement de l’agitation au sein du club, qui souhaite par tous les moyens de le prolonger au-delà de la saison en cours. Une tâche complexe pour Luis Campos qui aurait toutefois déjà avancé ses pions.

D’après GOAL, le directeur du football du PSG prévoit d’étendre le contrat de Lionel Messi de deux saisons, dont une en option. À 35 ans, l’attaquant argentin fait toujours autant la différence sur le terrain et semble encore apte pour le très haut niveau. Récemment, le dirigeant portugais évoquait l’idée de conserver Messi durant tout son mandat au Paris SG, soit jusqu’en 2025, un rêve qui serait en passe de se réaliser.

PSG Mercato : Le Barça menaçant dans le dossier Messi

Le média dévoile que la Pulga s’est acclimatée à sa nouvelle vie parisienne tout comme sa femme, Antonella Roccuzzo. Sa relation avec Christophe Galtier est également optimale, les deux hommes échangent tous les jours par téléphone. La source précise ainsi que le natif de Rosario ne serait pas contre une prolongation au Paris Saint-Germain mais que ce dernier attendrait la fin de la Coupe du Monde pour prendre une décision sur son avenir.

En parallèle, le FC Barcelone pousserait toujours pour récupérer son ancienne star. Alors qu’au sein du club le cas Messi n’est que très rarement évoqué, Xavi n’aurait pas oublié l’Argentin et aimerait profiter de sa gratuité à la fin de la saison pour le recruter. Pour l’heure, le joueur se concentre sur sa saison avec le PSG et le Mondial avec l’Albiceleste avant toute reflexion sur son avenir.