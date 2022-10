Mercato PSG : Après Messi, une autre superbe signature envisagée

Publié par JEAN-LUC D le 04 octobre 2022 à 19:21

Après la Coupe du Monde au Qatar, le Mercato PSG devrait s’animer avec la prolongation de Lionel Messi. Mais l’Argentin n’est pas le seul dans ce cas.

Mercato PSG : Une offre en préparation pour Lionel Messi

Malgré les manoeuvres du FC Barcelone pour rapatrier Lionel Messi l’été prochain, le Paris Saint-Germain continue de travailler sérieusement afin de convaincre la star argentine de poursuivre l’aventure en Ligue 1 et d’y prendre éventuellement sa retraite. Pour y parvenir, les dirigeants parisiens seraient disposés à lui proposer d’activer l’option d’année supplémentaire contenue dans son contrat initial, plus une autre saison optionnelle, le tout contre un salaire de 30 millions d’euros net annuel.

Soit le même salaire qu’il perçoit depuis son arrivée libre en août 2021. Cependant, le coéquipier de Neymar et Mbappé ne compte pas se pencher sur son avenir avant la fin de la Coupe du Monde au Qatar. En attendant la réponse de Messi, le PSG se pencherait également sur le cas d’un autre cadre de Christophe Galtier.

PSG Mercato : Après Messi, Campos veut prolonger Ramos

D’après les informations divulguées par Eduardo Inda, le Paris Saint-Germain a effectivement l’intention de prolonger le contrat de Sergio Ramos d’une saison, soit jusqu’au 30 juin 2024. « Ramos a joué tous les matches du PSG. L'an dernier, il a joué environ 800 minutes et il en compte déjà plus de 900 cette saison. Au PSG ils sont ravis et l'intention du club est de renouveler le joueur pour une saison », a expliqué le journaliste espagnol sur le plateau de la célèbre émission El Chiringuito.

Même si Luis Campos n’a pas encore rencontré les représentants du défenseur central de 36 ans pour évoquer le sujet, le directeur d’Ok Diario, assure que « Sergio Ramos est ravi de la vie, sauf avec Luis Enrique. Il est très heureux à Paris. Vivre à Paris, jouer au PSG, ils te payent très bien... c'est pas mal du tout. » Libre le 30 juin 2023, le Champion du Monde 2010 pourrait donc accepter la proposition du PSG pour poursuivre avec les Rouge et Bleu.