PSG Mercato : Maldini répond en personne pour un crack portugais

Publié par Ange A. le 06 octobre 2022 à 05:11

Alors que le nom de Rafael Leao est associé au PSG, Paolo Maldini s’est exprimé sur l’avenir de l’attaquant portugais du Milan AC.

Le Paris Saint-Germain a misé sur un crack de Ligue 1 pour renforcer son attaque cet été. Auteur de 11 buts et 4 passes décisives avec le Stade de Reims la saison dernière, Hugo Ekitike s’est engagé avec le PSG. Le longiligne avant-centre âgé de 20 ans est prêté pour une saison avec option d’achat au club de la capitale. Ses débuts sont loin d’être enchanteurs avec le champion de France en titre. En six apparitions, dont une titularisation lors du dernier match contre Nice, le Rémois n’a pas inscrit le moindre but. De quoi inquiéter la direction de Paris. Laquelle aurait déjà coché quelques noms pour renforcer son avant-garde. Les noms du Turinois Dusan Vlahovic et du Milanais Rafael Leao circulent à ce sujet. Mais du côté du club lombard, Paolo Maldini a déjà tranché pour l’avenir de son attaquant portugais.

Le sort de Rafael Leao déjà scellé à Milan ?

Interrogé par Prime Video, le directeur sportif de l’AC Milan a coupé vif pour son international portugais. Le capitaine emblématique des Rossoneri a confirmé l’intention du club lombard de prolonger le contrat Rafael Leao. Le bail de l’international portugais expire en 2024. Au terme de cette saison, il ne lui restera plus qu’une seule année de contrat avec le champion d’Italie en titre. Il réalise d’ailleurs un début de saison en trombe avec le Milan. L’ancien Lillois, recruté par Luis Campos chez les Dogues, compte 4 réalisations et 7 passes décisives en 9 apparitions cette saison. Raison pour laquelle le Paris Saint-Germain a jeté son dévolu sur lui. Mais comme l’a indiqué Paolo Maldini, la porte est fermée pour Leao et même pour d’autres pépites milanaises.

« Nous voulons prolonger le contrat de Rafael Leao car je pense que nous sommes le meilleur club pour aider sa croissance. Bien sûr, nous devons encore négocier et parvenir à un accord. Nous voulons également prolonger les contrats de Bennacer et Kalulu ».