PSG Mercato : Coup de froid en vue pour un chouchou de Campos

Publié par Ange A. le 26 septembre 2022 à 08:25





Malgré l’arrivée d’Hugo Ekitike, le PSG lorgnerait du côté de l’AC Milan pour signer un nouvel attaquant bien apprécié par Luis Campos.

PSG Mercato : Paris toujours sur une priorité de Campos

Le mercato a beau fermé ses portes la cellule de recrutement du Paris Saint-Germain reste en éveil. Dans ces derniers jours du mercato, il était notamment question pour Luis Campos et ses équipes de trouver des points de chute à certains indésirables. Des nouveaux clubs ont ainsi été trouvés à Mauro Icardi et Samuel Noireau-Dauriat. Les deux attaquants sont respectivement prêtés à Galatasaray et à Chartres (National 2). Ces départs actés, les recruteurs parisiens s’activent de nouveau dans le sens des signatures. Si une nouvelle offensive pour le transfert de Milan Skriniar est envisagée, le club francilien n’aurait pas également fait une croix sur Rafael Leao. L’attaquant de l’AC Milan est une vieille connaissance de Campos. Le technicien portugais l’a recruté lorsqu’il officiait encore au LOSC. Mais cette fois, le nouveau conseiller sportif parisien ne devrait pas refaire le coup.

Rafael Leao, une piste lointaine pour Paris

Comme l’indique plusieurs sources italiennes dont Tutto Mercato Web, l’ailier portugais pourrait prolonger avec le club lombard. Encore sous contrat jusqu’en 2024, Rafael Leao ne disposera plus que d’une seule année de contrat avec le champion d’Italie en titre au terme de la saison. L’international portugais aurait déjà posé ses exigences à sa direction pour rempiler. L’ancien Lillois réclamerait 7 millions d’euros annuels comme salaire. Son club ne serait disposé à lui offrir que 5 millions, soit deux millions de plus par rapport à ses émoluments actuels.

Ouvert à une prolongation avec le Milan, Rafael Leao ne serait néanmoins pas contre un autre challenge à l’étranger. Mais l’international portugais aux 10 capes (1 but) ne compte pas revenir en Ligue 1. Une autre mauvaise pour le champion de France en titre dans ce dossier. L’ailier milanais serait ouvert à un départ en Premier League. De quoi ravir Chelsea et Manchester City, présentés comme les prétendants du joueur visé par le PSG.