ESTAC Mercato : Une pépite de Troyes très courtisée en Europe

Un jeune joueur très prometteur de l’ ESTAC séduit plusieurs clubs en Allemagne et en Italie, en plus de l’OGC Nice et le LOSC en Ligue 1.

L’ ESTAC surveille de près la danse de sorcière autour de son talentueux joueur Moses Turay. Il est harcelé en ce moment par de nombreux clubs, dont l’OGC Nice et le LOSC. L’ailier droit de 18 ans a attiré l’attention des recruteurs sur lui depuis la saison dernière. Il avait réussi un triplé contre les Lillois avec l’équipe des jeunes de Troyes. Cette saison, l’international sierra-léonais a déjà marqué 2 buts et délivré 2 passes décisives. Grâce à ses performances avec les U19 de l’ ESTAC, Moses Turay est suivi de près par quatre clubs en Bundesliga : le grand Bayern Munich, le Borussia Monchengladbach, l'Eintract Francfort et le SC Fribourg, en plus de Hambourg SV (en 2 Bundesliga), d’après les informations exclusives de Foot Mercato. Le club bavarois souhaite engager la pépite troyenne dans son équipe B et ainsi la faire progresser rapidement à Munich, comme l’indique la source.

En Italie, la Lazio garde un oeil sur le jeune joueur de l’Espérance Sportive Troyes Aube Champagne. Une forte concurrence pour le Gym et le LOSC, dont les scouts sont séduits par les qualités techniques, la vitesse et la percussion du prodige du club aubois.

Un premier contrat pro pour la pépite à Troyes ?

Conscient de l’intérêt que Moses Turay suscite dans de grands championnats, la direction de l’ ESTAC a initié des démarches pour lui faire signer rapidement un premier contrat professionnel. D’ailleurs, la source croit savoir que le polyvalent attaquant sierra-léonais souhaite également passer professionnel au sein du club de City Group où a déjà « un contrat sous convention ».