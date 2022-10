PSG Mercato : Un N°9 de classe mondiale arrive pour calmer Mbappé

Publié par JEAN-LUC D le 07 octobre 2022 à 20:23

Après la plainte publique de Kylian Mbappé concernant le non-recrutement d’un attaquant supplémentaire l’été dernier, le PSG serait prêt à rectifier le tir.

PSG Mercato : Un renard des surfaces ciblé pour l’été prochain ?

Lors de la trêve internationale avec l’équipe de France, Kylian Mbappé a ouvertement décrié le fait que le Paris Saint-Germain n’a pas réussi à attirer un quatrième capable capable d’évoluer en numéro 9 afin de lui permettre d’avoir plus de liberté sur le terrain. Pour corriger cette situation, Luis Campos et les recruteurs parisiens travailleraient d’ores et déjà sur le recrutement d’un joueur de ce profil lors du prochain mercato estival. Si les noms de Dusan Vlahovic (Juventus Turin) et de Gonçalo Ramos (Benfica Lisbonne) ont été associés au PSG ces dernières semaines, le conseiller football du club de la capitale aurait également inscrit le nom de Pierre-Emerick Aubameyang sur ses tablettes.

En effet, selon les informations de Foot Mercato, « Chelsea ne devrait pas retenir Aubameyang en cas de volonté de partir » et « c’est vers le PSG qu’il pourrait alors se diriger. » Toujours selon la même source francilienne, « des pourparlers ont été entamés avec les dirigeants franciliens en vue de la prochaine saison. » À 33 ans révolus, l’ancien attaquant du Barça serait d’ores et déjà enchanté à l’idée de rallier la capitale pour évoluer sous les ordres de Christophe Galtier.

PSG Mercato : Aubameyang se projette déjà du côté de Paris

Un an seulement après son arrivée en provenance du FC Barcelone contre un chèque de 12 millions d’euros, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait faire ses valises et quitter les rangs de Chelsea à l’issue de l’exercice 2022-2023. Malgré un contrat courant jusqu’au 30 juin 2024 avec les Blues, l’ancien buteur du Borussia Dortmund « se projette en tout cas déjà du côté de Paris, lui qui a toujours apprécié cette destination », à en croire le journaliste Santi Aouna.

Le spécialiste mercato de Foot Mercato précise même qu’Aubameyang serait surtout enchanté à l’idée de retrouver « à Paris un entraîneur, Christophe Galtier, qu’il connait bien pour l’avoir fréquenté du côté de Saint-Étienne, entre 2011 et 2013. » Estimé à 15 millions d’euros, l’international gabonais pourrait ainsi être la solution idéale pour le Paris SG afin de permettre à Mbappé d’être plus libéré aux avant-postes.

Affaire à suivre…