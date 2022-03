PSG Mercato : Aubameyang, le gros coup de Paris se confirme

Publié par Ange A. le 05 mars 2022 à 08:05

Nouvel attaquant du FC Barcelone, Pierre-Emerick Aubameyang est revenu sur son mercato, notamment l’intérêt du Paris Saint-Germain.

Aubameyang confirme pour le PSG

Le FC Barcelone a signé un joli coup à Arsenal lors du dernier mercato d’hiver. Le Barça a recruté Pierre-Emerick Aubameyang pour renforcer sa ligne offensive. Interrogé par beIN Sports, l’attaquant de 32 ans a également confirmé l’intérêt du Paris Saint-Germain ces derniers mois. Le PSG n’était pas d’ailleurs le seul club dans les rangs pour lui trouver une porte de sortie. Surtout qu’il n’entrait plus dans les plans de jeu de Mikel Arteta. Le coach des Gunners, avec qu’il n’entretenait de relation cordiale, lui a d’ailleurs retiré le brassard. « Il y a eu contact avec mon père, mais il n’y avait pas qu’eux. Il y avait l’Italie aussi. Il y a eu des contacts », a révélé l’ancien stéphanois dans l’émission Football Show.

La bonne pioche à 0€ pour le Barça

Recruté en tant qu’agent libre cet hiver, Pierre-Emerick Aubameyang a signé jusqu’en 2025. Le Gabonais flambe pour ses débuts avec le FC Barcelone. Il compte déjà 5 réalisations en seulement six matchs sous les couleurs du Barça. Le joueur pisté par le Paris Saint-Germain ne cache pas d’ailleurs son bien-être en Catalogne. « Forcément, je suis un homme très heureux. Très content d’être ici. Ça se passe bien et j’espère que ça continue. Je suis chez moi ici, je suis Espagnol de par ma mère. J’ai toujours rêvé de jouer ici en Espagne […] Je prends énormément de plaisir et je pense que ça se voit, j’ai le sourire aux lèvres tous les jours », a avoué l’ancien d’Arsenal.

Il espère désormais contribuer à la remontée du Barça après sa première moitié de saison difficile. Les Blaugranas ont notamment été sortis en phase de poules de la Ligue des champions. Ils viennent d’éliminer Naples pour s’assurer une place en huitièmes de finale de la Ligue Europa.