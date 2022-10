Sporting-OM : La très chaude ambiance qui attend les Marseillais

Publié par Timothée Jean le 12 octobre 2022 à 15:09

Large vainqueur du Sporting Portugal (4-1), l’ OM tentera de réitérer l’exploit ce mercredi soir à Lisbonne dans une ambiance qui s’annonce très tendue.

Sporting-OM : Un rendez-vous en terre hostile pour Marseille

Après des débuts inquiétants en Ligue des Champions, avec deux défaites face à Tottenham (2-0) et à l'Eintracht Francfort (0-1), l’ OM a enfin lancé sa saison sur la scène européenne. Le club phocéen a remporté sa première victoire de la compétition en s’imposant face au Sporting Portugal (4-1), mardi dernier. Ce match aller a surtout été marqué par les bourdes incompréhensibles du gardien adverse, Antonio Adan, qui a profité aux Phocéens pour renverser l’issue de la rencontre. Le portier espagnol, exclu au Vélodrome, est donc suspendu pour le match retour prévu ce soir (21h) au stade José Alvalade. Il ne pourra pas aider son équipe pour ce choc décisif. Toutefois, l’actuel leader du groupe D pourra compter sur ses supporters.

Les Lisboètes seront plus de 50 000 pour pousser leur équipe vers la victoire. Les joueurs de l’Olympique de Marseille se préparent de ce fait à vivre une ambiance tendue ce soir à l’Estadio José Alvalade. « Ce n’est pas qu’une expression. Ici, les supporters sont vraiment le douzième homme. D’ailleurs, aucun joueur ne porte le 12 dans son dos », a expliqué un abonné du Sporting dans des propos relayés par La Marseillaise. Les 1 300 supporters marseillais attendus dans le parcage visiteurs devront ainsi avoir la voix bien entraînée s’ils veulent se faire entendre dans la fournaise de l’Estadio José Alvalade.

Formé au Sporting et ancien joueur du Benfica, Nuno Tavares connaît bien l’ambiance du stade portugais. Il n’était pas très apprécié par les supporters du Sporting lorsqu’il évoluait encore dans le camp ennemi. Pour son retour à Lisbonne, le latéral gauche de l’ OM ne craint pas cette chaude ambiance et est déterminé à remporter la victoire. « Je ne suis pas là pour me faire des amis à Lisbonne, mais gagner avec Marseille », a-t-il indiqué en conférence de presse.

L’Olympique de Marseille arrive à un tournant décisif

Dernier du groupe D avec une seule victoire en trois rencontres, l’Olympique de Marseille arrive à un tournant décisif en Ligue des Champions. En cas de victoire, l’ OM peut revenir à la hauteur de son adversaire du soir avec 6 points au compteur et une meilleure différence de buts. Le club phocéen pourrait même prendre la tête en cas de nouveau résultat nul entre Tottenham et Francfort, à égalité de points. Un succès dans la capitale portugais permettrait donc aux hommes d’Igor Tudor de faire un pas important vers la qualification pour les huitièmes de finale.

Mais une défaite ce mercredi soir les condamnerait à réaliser un sans-faute lors des deux derniers matchs pour espérer accéder au prochain tour de la compétition. L’Olympique de Marseille a bien conscience de l'enjeu de ce match retour. Les Marseillais devront faire fi de l’ambiance infernale de l’Estadio José Alvalade et surtout hisser le niveau de jeu pour venir à bout de cette équipe portugaise. Sauf que cette mission ne sera pas chose aisée. D'autant plus que le Sporting Portugal est déterminé à prendre sa revanche.

Revanchard, le Sporting attend de pied ferme l' OM

Les Portugais, battus lors du match aller au Vélodrome, comptent afficher un autre visage ce mercredi soir. Pour ce match retour contre l' OM, Ruben Amorim compte sur l'orgueil de ses joueurs, humiliés à l'aller et pointés du doigt pour leur retard abusif, en vue d'effacer cet affront.

« On attend ce type de rendez-vous en Ligue des champions avec impatience. On a beaucoup appris de nos erreurs commises à Marseille, mais aussi de notre rencontre suivante, à Santa Clara (…) Il faudra être très concentré, tout le temps. On va essayer de gagner », a déclaré l’entraîneur du Sporting Portugal en conférence de presse.

Les Marseillais sont donc prévenus, le Sporting Portugal, dans une ambiance survoltée, ne va rien lâcher.