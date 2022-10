PSG Mercato : Les trois stars demandées par Mbappé à Campos !

Publié par Thomas le 12 octobre 2022 à 14:39

Très déçu du mercato entrepris par le PSG cet été, Kylian Mbappé souhaitait voir débarquer trois grands noms pour parfaire l'effectif parisien.

PSG Mercato : Mbappé et Campos voulaient Lewandowski mais pas que

Alors que les rumeurs concernant une envie de départ de Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain battent leur plein, le journal Le Parisien évoque ce mercredi les raisons de ce mal-être visible depuis la reprise. Si sa position de pivot sur le terrain est évidemment cause de mécontentement chez l’attaquant français, ce dernier garde surtout une certaine rancœur au niveau du mercato estival. Lors de sa prolongation en mai dernier, le Bondynois s’était vu proposer un projet sportif ambitieux, que ce soit au niveau du recrutement mais également des départs. Si on sait désormais que Neymar ne faisait pas partie du plan parisien à l’époque, c’est surtout au niveau des signatures que l’échec a été le plus cuisant.

D’après le journal francilien, Luis Campos voulait renforcer son axe offensif pour satisfaire le champion du monde, quelque peu esseulé la saison dernière dans le système de Mauricio Pochettino. Dans l’optique d’enfin remporter la Ligue des Champions, le dirigeant portugais avait pour objectif le recrutement de Robert Lewandowski comme N°9. Finalement parti au Barça, la star polonaise avait vu le Paris SG monter au créneau quelques jours avant sa signature, proposant une offre bien supérieure à celle de Barcelone. Mais la non-venue d’un avant-centre de classe mondiale n’est pas le seul échec des Rouge et Bleu en attaque. En effet, le PSG faisait également le forcing pour recruter Bernardo Silva, ouvert à un départ à Manchester City.

Bernardo Silva et Seko Fofana, les autres objectifs du PSG

Alors que les Catalans étaient également sur le coup, l’international portugais a finalement été conservé par sa direction, faute d’offre convaincante. Sa venue aurait permis une alternative crédible à Lionel Messi au poste de N°10 mais également sur un côté. Enfin, Luis Campos, toujours sous l’impulsion de Kylian Mbappé, travaillait sur la venue de Seko Fofana, dans un rôle plus reculé sur le terrain. Si le milieu ivoirien souhaitait également rejoindre la capitale, les discussions entre le PSG et le RC Lens n’ont jamais abouti, conduisant finalement à la prolongation du joueur chez les Sang et Or.

Pour pallier à ces deux échecs, le Paris Saint-Germain a enregistré dans l’urgence les signatures de Fabian Ruiz et Carlos Soler, qui réalisent un début de saison en demi-teinte. Ce mercato décevant aurait, toujours selon Le Parisien, beaucoup contrarié Kylian Mbappé et par conséquent Luis Campos, qui souhaitait bâtir son projet sportif autour du Tricolore cette saison.