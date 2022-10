PSG Mercato : Kylian Mbappé pourrait bientôt avoir une porte de sortie

Publié par Thomas G. le 13 octobre 2022 à 09:19

Mis sous pression par les velléités de départ de Kylian Mbappé, le PSG pourrait vite se retrouver en situation d'urgence dans ce dossier.

PSG Mercato : Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG dans les prochaines semaines

Le feuilleton Kylian Mbappé est de retour, seulement 5 mois après la prolongation de l’attaquant français jusqu’en 2025. Le buteur de 23 ans souhaiterait quitter le PSG au plus vite après avoir été trahi par le club selon ses proches. Mediapart indique que le Paris Saint-Germain a contracté une agence pour mener une campagne médiatique sur les réseaux sociaux contre Kylian Mbappé en 2019. L’international français ne souhaiterait plus rester au Paris Saint-Germain dans ces conditions et pourrait obtenir un coup de pouce.

Selon les informations de RMC Sport, si l’utilisation de faux comptes pour nuire à l’image de Kylian Mbappé est avérée, l’attaquant du PSG pourrait demander une rupture de son contrat. Le champion du monde aurait alors la possibilité de s'engager dans le club de son choix, libre. Une information qui pourrait ravir les grosses écuries européennes et faire les affaires du buteur de 23 ans. Le Real Madrid et Liverpool sont les deux destinations privilégies de Kylian Mbappé en cas de départ du PSG mais d’autres clubs pourraient se mêler à la lutte. Actuellement, sous contrat avec le PSG, le club de la capitale est en position de force et le bon de sortie de Kylian Mbappé a été fixé à 400 millions d’euros.

PSG Mercato : Une préparation du Clasico tronquée

Dimanche, le Paris Saint-Germain affrontera l’Olympique de Marseille pour le Clasico de la Ligue 1. Les deux géants du football français ont vécu des semaines diamétralement opposées avant d'être opposés ce week-end. Les Marseillais se sont rassurés en battant le Sporting tandis que le PSG est dans le flou après trois matchs nuls de suite et le retour du feuilleton Kylian Mbappé.

La préparation du Clasico ne sera pas optimale pour le Paris Saint-Germain qui doit encore attendre le feu vert médical pour la participation de Kylian Mbappé et Lionel Messi. Un mauvais résultat face à l’Olympique de Marseille pourrait plonger les hommes de Christophe Galtier dans la crise.