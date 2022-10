PSG Mercato : Un incroyable deal en préparation pour Mbappé

Publié par JEAN-LUC D le 13 octobre 2022 à 16:19

Le PSG pourrait finalement consentir à un départ de Kylian Mbappé l’été prochain. Les dirigeants parisiens auraient même déjà une idée pour le remplacer.

PSG Mercato : Un échange envisagé pour remplacer Mbappé

Déçu et en colère contre Nasser Al-Khelaïfi pour des promesses de recrutement non tenues, Kylian Mbappé voudrait quitter le Paris Saint-Germain lors du prochain mercato hivernal ou durant l’été 2023. Et après les nouvelles révélations de Mediapart de la mise en place par le PSG d’une armée numérique entre 2018 et 2020 pour dénigrer l’international français de 23 ans sur les réseaux sociaux, le divorce serait désormais total entre les deux parties.

D’après les informations du quotidien Le Parisien, un transfert serait ainsi dans les tuyaux, mais plutôt pour la fin de l’exercice 2022-2023. D’ailleurs, les dirigeants du Paris SG auraient déjà un plan tout tracé pour se séparer de Mbappé en lui trouvant un remplaçant digne de ce nom. En effet, à en croire les renseignements divulgués ce jeudi par le média FourFourTwo, le PSG serait ouvert à un départ de son numéro 7, à condition que se soit dans le cadre d’un échange avec Liverpool pour récupérer Mohamed Salah plus quelques dizaines de millions d’euros.

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2025, l’attaquant égyptien pourrait être sacrifié par les Reds pour accueillir le partenaire de Messi et Neymar. D’ailleurs, les dirigeants parisiens souhaiteraient même entamer des négociations avec leurs homologues de Liverpool pour évoquer ce dossier. Mbappé pourrait donc prendre le chemin de la Premier League pour permettre à Mohamed Salah de venir être la nouvelle tête de gondole du PSG. Même si le protégé de Jürgen Klopp ne serait pas particulièrement partant pour un tel deal.

PSG Mercato : Mohamed Salah au Paris SG l’été prochain ?

Arrivé en juillet 2017 en provenance de l’AS Rome contre un chèque de 42 millions d’euros, Mohamed Salah se sent bien à Liverpool et ne compte pas s’en aller un an après avoir paraphé un nouveau bail jusqu’en 2025. Avec 8 buts et 3 passes décisives en 13 matches toutes compétitions confondues, le double Ballon d’Or africain (2017 et 2018), ancien ailier de Chelsea, se voit dans la durée sous les ordres de Jürgen Klopp et ne serait donc pas forcément enclin à accepter de partir l’été prochain.