Mercato PSG : Riolo annonce une volonté de départ de Mbappé

Publié par JEAN-LUC D le 11 octobre 2022 à 14:14

Prolongé en mai dernier jusqu’en 2025, Kylian Mbappé ne compte pas s’éterniser au PSG. Aux dernières nouvelles, l’attaquant de 23 ans veut déjà partir.

Mercato PSG : Kylian Mbappé vers un départ en janvier ?

Sur le plateau de l’After Foot, Daniel Riolo est revenu sur la polémique du #PivotGang lancé sur les réseaux sociaux par Kylian Mbappé après le match nul entre le Stade de Reims et le Paris Saint-Germain (0-0), samedi dernier, à l'occasion de la 10e journée de Ligue 1. Pour le journaliste de RMC Sport, cette affaire n’est qu’un épiphénomène du profond mal-être de l’international français au sein du PSG. Les promesses non tenues par ses dirigeants lors du mercato estival et notamment son rôle d'attaquant pivot seraient mal vécus par le champion du monde 2018. À tel point qu'il serait prêt à quitter le Paris SG en janvier ou l’été prochain.

« Il est dans un esprit négatif au point que lui-même dit qu'il se cassera en janvier s'il y a une ouverture. Mais en tout cas à la fin de l'année, c’est terminé. Il en a marre ! », assure Daniel Riolo, avant de pointer du doigt Nasser Al-Khelaïfi dans ce malaise avec Kylian Mbappé.

Mercato PSG : Kylian Mbappé trahi par Nasser Al-Khelaïfi ?

Sur le départ en fin de saison dernière, Kylian Mbappé a finalement pris la décision de prolonger avec le Paris Saint-Germain. Un choix surprenant puisque tout indiquait que l’ancien avant-centre de l’AS Monaco allait réaliser son rêve d’enfance en rejoignant le Real Madrid. Pour Daniel Riolo, le président parisien Nasser Al-Khelaïfi a fait miroiter plein de promesses au footballeur français pour obtenir son accord.

« Au centre du problème, il y a les fameuses promesses. Tout tourne autour de ça (…), comme d'habitude, Nasser Al-Khelaifi était dans une opération de communication, mais qu'il n'en a rien à cirer de Mbappé. Après l'élimination contre le Real, il a brillé sur le marché en prolongeant Mbappé, comme il l'avait fait après l'élimination contre le Barça avec Neymar. Ce qu'il n'a pas eu sur le terrain, il l'a eu en coulisse, c'est sa victoire, Mbappé n'est pas parti libre », explique le journaliste.

Se sentant trahi par sa direction, le coéquipier de Messi et Neymar « en a marre » et veut quitter au plus vite le Paris SG. Mais pour quelle destination puisque le Real Madrid ne voudrait plus de lui.