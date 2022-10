Stade Rennais : La sortie détonante du coach du Dynamo sur le SRFC

Publié par Ange A. le 14 octobre 2022 à 02:29

Entraîneur du Dynamo Kiev, Mircea Lucescu a livré son avis sur le Stade Rennais après sa défaite contre le SRFC en Ligue Europa jeudi.

Stade Rennais : Le SRFC qualifié, Mircea Lucescu enthousiaste

Le Stade Rennais est le premier club français assuré de figurer au prochain tour d’une Coupe d’Europe cette saison. Jeudi, le SRFC a de nouveau disposé du Dynamo Kiev à Cracovie. Un but de Christopher Wooh a suffi à Rennes pour valider son ticket pour le prochain tour de la C3. Entraîneur du club ukrainien, Mircea Lucesu a livré un surprenant avis sur le club breton. Le technicien roumain est certain que les Rouge et noir vont réaliser une grande campagne cette année. Il est notamment confiant que la bande à Bruno Genesio finira sur le podium en Ligue 1. « Nous avons affronté une très bonne équipe. Pour moi, ils finiront deuxièmes du championnat derrière le PSG », a confié le coach du Dynamo Kiev, dernier du groupe.

Bruno Genesio ambitieux après Kiev

Au sortir de la rencontre, Bruno Genesio a affiché ses ambitions pour la suite de la campagne européenne. Le coach du Stade Rennais vise désormais la première place du groupe. Le SRFC est aux coude-à-coudes avec Fenerbahçe. Le club turc est en tête grâce à une meilleure différence de buts. L’entraîneur de Rennes a lancé les hostilités avant de se rendre en Turquie lors de la prochaine sortie des Rouge et noir en Coupe d’Europe.

« L’objectif est doublement atteint. On a gagné et on est sûr de terminer au moins deuxième et de disputer au moins un barrage de Ligue Europa. On ira à Fenerbahçe pour disputer la première place. C’est une victoire plutôt rassurante sur l’évolution de l’équipe. Ce n’est pas le meilleur match qu’on ait fait, mais c’est très intéressant en matière de maturité et de solidité. »