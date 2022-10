Stade Rennais : Qualifié, le SRFC vise la 1re place en Ligue Europa

Le Stade Rennais a acquis sa qualification, en Pologne, en s’imposant contre le Dynamo Kiev, grâce à un but de Christopher Wooh (1-0, 48e).

Le Stade Rennais est assuré de finir à l’une des deux premières places qualificatives du Groupe B, grâce à sa victoire sur le Dynamo Kiev. Le SRFC a confirmé son résultat du match aller (2-1), en infligeant une deuxième défaite (1-0) au club ukrainien à Cracovie en Pologne. Titularisé à la place de Joe Rodon, Christopher Wooh (21 ans) est le buteur du Stade Rennais. Il a ainsi inscrit son premier but à l’occasion de son premier match sous le maillot des Rouge et Noir. Le jeune défenseur central, recruté à 9 M€ au RC Lens, a bien remis du bout du pied au premier poteau, un corner tiré par Benjamin Bourigeaud.

Bruno Genesio a félicité ses joueurs pour cette qualifcation avant le terme de la phase de groupe.

« L’objectif est doublement atteint. On gagne et on est sûrs de terminer au moins deuxième, place synonyme de 16e de finale d’Europa League. Je trouve que c’est une victoire plutôt rassurante sur l’évolution de l’équipe. Ce n’est pas le meilleur match mais en termes de maturité et de solidité, c’est très intéressant. Tous les matchs en coupe d’Europe sont très difficiles. On a su être solides, on a su rester organisés et équilibrés. La défense a été solide et sérieuse, j’ai beaucoup aimé. Ce n’était pas facile, car il y avait de bons joueurs en face. La moyenne d’âge était assez basse, Steve nous amène beaucoup de sérénité. C’est important de sentir cette sécurité, c’est une belle prestation de la défense et de l’animation défensive en général. Christopher Wooh a travaillé sans aucun état d’âme depuis son arrivée. »