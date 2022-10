PSG Mercato : Armée numérique, Mbappé arrête une décision forte !

Publié par JEAN-LUC D le 14 octobre 2022 à 12:11

Le PSG aurait fait appel à une armée de faux comptes pour mener des raids numériques contre certaines cibles, dont Kylian Mbappé. Ce dernier a pris position.

PSG Mercato : Kylian Mbappé veut rompre son contrat avec Paris

Les révélations fracassantes de Mediapart sur la mise en place de faux comptes Twitter par le Paris Saint-Germain pour dénigrer certaines cibles, dont Kylian Mbappé, pourraient avoir de lourdes conséquences si elles sont avérées. En effet, selon les informations divulguées ce vendredi par le quotidien L’Équipe, l’attaquant de 23 ans réfléchirait notamment à rompre son contrat le liant avec le club de la capitale jusqu’au 30 juin 2024, avec une année supplémentaire en option laissée à sa guise.

Déjà agacé par les promesses non tenues par ses dirigeants, notamment son président Nasser Al-Khelaïfi, après la signature de son contrat en mai dernier, Kylian Mbappé se sentirait trahi par sa direction depuis les révélations de Mediapart. Et même si un Contrat à Durée Déterminée (CDD) ne se casse pas aussi facilement, l’international français et ses avocats étudieraient bel et bien cette hypothèse. Le clan Mbappé pourrait s’appuyer sur un point essentiel du CDD qui le lie au Paris SG.

PSG Mercato : Les arguments de Mbappé face au Paris SG

Si les éléments publiés par Mediapart se confirment, Kylian Mbappé pourrait alors rompre son contrat avec le Paris Saint-Germain. « Chacune des parties liées par un contrat de travail est soumise à une obligation de loyauté qui est l’équivalent de l’obligation de bonne foi existant dans tous les contrats. Cette obligation requiert que le salarié, comme l’employeur, exécute leurs obligations l’un envers l’autre de manière loyale, et évidemment sans nuire à l’autre », explique Tatiana Vassine, avocate spécialisée dans le droit du sport, au micro de RMC.

Or, la mise en place d’un réseau de faux comptes pour dénigrer et salir, si elle était instrumentalisée par les services de Nasser Al-Khelaïfi afin de décrédibiliser l’image du champion du monde 2018, représenterait un manquement de loyauté.

« Les joueurs professionnels sont liés à leur club par un contrat de travail à durée déterminée. Ce type de contrat ne peut être rompu que dans des cas précis comme la faute grave. Elle a par exemple été retenue dans des cas de violences physiques, verbales ou d'abus de la liberté d’expression. Si elle était avérée et imputable à l’employeur, donc le club, ce serait à mon sens suffisamment grave pour justifier une rupture du contrat », rappelle l’avocate.

Le Paris-Saint-Germain serait alors dans « l’obligation de verser au salarié l’intégralité des salaires dus jusqu’au terme du contrat ». Mais la partie est encore loin d’être gagnée par Mbappé et les siens.