PSG Mercato : Al-Khelaïfi boucle une opération historique à Braga

Nasser Al-Khelaïfi vient de réaliser une opération souhaitée depuis plusieurs années par le Paris SG. La grande révolution annoncée au PSG prend forme.

Propriétaire du Paris Saint-Germain depuis 2011, Qatar Sports Investments a annoncé dans un communiqué officiel ce lundi l'acquisition de 21,67% du capital social du Sporting Club de Braga. À l'origine de plusieurs marques et entreprises sportives de premier plan au niveau mondial, Nasser Al-Khelaïfi a ainsi trouvé un accord pour l’achat d'actions avec Olivedesportos, propriétaire de l’actuel 3e du championnat portugais.

De son côté, Antonio Salvador, le président du SC Braga, se réjouit de l'arrivée de QSI dans le capital de son club. « L’expérience extraordinaire de Qatar Sports Investments - avec son expertise mondiale, sa clairvoyance et son palmarès de résultats extraordinaires dans le sport et les affaires - apportera une valeur énorme et nous aidera à réaliser nos plans ambitieux », a confié le dirigeant portugais, avant l’intervention du patron de QSI.

À l'image du City Football Group (Manchester City, Troyes, Gérone...), QSI semble soucieux de bâtir sa succursale de plusieurs clubs, alors qu'il possède déjà des parts dans le club belge du KAS Eupen, où des jeunes du Paris Saint-Germain sont régulièrement envoyés pour poursuivre leur progression. Nasser Al-Khelaïfi ne cache donc pas sa joie après la signature d’accord avec son homologue de Braga. Dans le communiqué conjoint, le président du club de la capitale et de QSI a notamment déclaré :

« Qatar Sports Investments est fier d'investir dans des entreprises et des marques sportives de premier plan dans le monde entier, afin de leur permettre d'atteindre leur plein potentiel (...) Le SC Braga est une institution portugaise exemplaire - avec une histoire prestigieuse, une ambition énorme et une réputation d'excellence sur et en dehors du terrain. En tant qu'investisseur et partenaire, nous sommes impatients de voir le club innover, croître et se développer davantage - à travers les équipes masculines et féminines, ainsi que sur le plan commercial et de la marque, et au sein de toutes les communautés et entreprises qu'il soutient - alors que le SC Braga poursuit son chemin avec ambition. »