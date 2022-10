PSG : Mbappé, Christophe Galtier explose avant le choc face à Marseille

Publié par Thomas le 14 octobre 2022 à 14:03

En conférence de presse ce vendredi, Christophe Galtier a répondu avec force aux journalistes évoquant les différentes affaires autour du PSG.

PSG : Christophe Galtier tape du poing sur la table face aux journalistes

Jusqu’alors très diplomate lors de ses sorties médiatiques, Christophe Galtier a pour la première fois offert une série de déclarations musclées devant la presse, à deux jours du choc entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille. Connu pour sa franchise, le coach parisien s’est montré quelque peu enervé face aux questions des médias liées aux actualités extra-sportives. Confronté depuis son arrivée dans la capitale à plusieurs polémiques, dont celle sur le char à voile, Galtier a connu une semaine des plus agitées, entre rumeurs sur les envies de départ de Kylian Mbappé et affaire sur "l’armée numérique" du PSG. Une nouvelle fois à ce sujet en conférence de presse, l’ancien coach de l’ ASSE, Lille et Nice n’a pas mâché ses mots.

"Il faut avoir de la maîtrise et de l’expérience pour gérer au mieux tout ça. Ce que j’ai envie de vous dire, c’est que vous ne me parlez jamais de football. Je suis ici, je suis l’entraîneur du PSG, j’en suis fier et finalement je m’aperçois que match après match, conférence après conférence, on doit parler 1 minute 30 de football sur un total de 10 minutes. On est que sur de l’extra-sportif. Quoi que je puisse vous dire vous ne me croyez pas puisque vous écrivez le contraire. Si je vous dis un tel va bien, ça se passe bien dans le vestiaire... ça n’intéresse personne, on écrit autre chose. Je ne suis pas là pour commenter les rumeurs."

Christophe Galtier évoque le timing curieux des rumeurs sur Kylian Mbappé

À quelques heures d’une rencontre ô combien importante pour le PSG face à Benfica, le journal Marca révélait de vives tensions entre Kylian Mbappé et sa direction au Paris SG. Peu après cette bombe médiatique, la plupart des médias français ont relayé l’information, confirmant une velléité de départ de l’attaquant français.

"Sur Kylian, il y a une rumeur qui est sorti l’après-midi d’un match, il a répondu de la meilleure des manières. Il a été élu homme du match (après le nul contre Benfica, ndlr). Derrière, au lieu de parler de la performance vous parlez d’autre chose. Vous avez le droit mais quand vous me posez les questions et que je vous réponds en toute honnêteté, quand je dis c’est que c’est vrai. Mais quand je vous dis les choses, il n’y a rien d’écrit dans la presse, vous allez même à l’opposé. Si j’ai parlé avec lui de La Rumeur ? Non, j’ai vu Kylian très sérieux dans sa préparation", a sèchement répondu Christophe Galtier.

Une nouvelle fois questionné sur cette ambiance anxiogène à l’approche du match contre l’Olympique de Marseille, l’entraîneur parisien a déclaré ne pas ressentir la pression de toutes ces affaires mais en être plutôt agacé. "La pression évidemment quand vous être entraîneur du PSG, vous y êtes exposés. Cette fois-ci c’est quand même très particulier. C’est tous les jours. Je suis sûr que ce soir quand je rentre à la maison il y aura encore quelque chose. Ce n’est pas une pression pour moi, c’est agaçant. Agaçant de ne pas parler football, de mon métier."