Mercato PSG : Mbappé, l’Émir du Qatar monte au créneau !

Publié par JEAN-LUC D le 18 octobre 2022 à 11:34

L’avenir de Kylian Mbappé est revenu au devant de la scène malgré une récente prolongation signée avec le PSG. Une situation qui irrite du côté de Doha.

Mercato PSG : Mbappé contraint de faire un démenti

Prolongé en mai dernier avec le statut de footballeur le mieux payé de la planète, Kylian Mbappé aurait à nouveau des envies d’ailleurs. En colère contre sa direction pour des promesses non tenues lors du mercato estival, l’attaquant de 23 ans songerait notamment à changer d’air durant l’hiver ou plus vraisemblablement lors du prochain mercato estival, à un an de la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain. Mais à Doha, cette situation aurait soulevé le courroux de l’Émir du Qatar, propriétaire du club de la capitale.

Dans son édition du jour, le quotidien L’Équipe explique notamment que « si Mbappé a le sentiment d’avoir été trahi par des promesses non tenues, le PSG partage un sentiment comparable. Il s’est présenté devant les médias dimanche soir et il a juré ne jamais avoir demandé au club à partir en janvier. Mais il n’a pas dit si, en son for intérieur, il avait envie de rester. Ni même s’il ne demanderait pas à partir. En juillet ». Après s’être personnellement impliqué pour sa prolongation en fin de saison dernière, le cheikh Hamad ben Khalifa Al Thani estime avoir été trahi par un joueur pour lequel le PSG a tout cédé.

D’ailleurs à Doha, l’Émir aurait clairement fait comprendre à Nasser Al-Khelaïfi qu’il n’est pas question que Kylian Mbappé dicte sa loi. Il a donc été demandé expressément à l’enfant de Bondy de se présenter devant les médias pour démentir ses envies de départ. Pour éteindre l'incendie provoqué mardi avant le match de Ligue des Champions contre le Benfica Lisbonne, le numéro 7 du PSG, qui veut désormais jouer la carte de l'apaisement, a donc fait sa sortie médiatique dimanche après le Classico contre l’OM. Toutefois, le partenaire de Messi et Neymar n’aurait pas totalement renoncé à ses envies de changement.

PSG Mercato : Kylian Mbappé déterminé à quitter le Paris SG ?

Selon les renseignements recueillis par L’Équipe, malgré sa sortie fracassante sur son avenir, affichant notamment son bonheur au Paris SG, Kylian Mbappé n’aurait guère renoncé à ses envies d’ailleurs. Le journal sportif explique qu’à « aucun moment, il n’est stipulé que Mbappé a demandé à sa direction de partir », mais « son entourage a confirmé tout en bloc ». Le clan Mbappé ne jouerait donc pas franc-jeu avec le Paris Saint-Germain. D’autant que le champion du monde 2018 « n’a pas dit si, en son for intérieur », qu’il « avait envie de rester, ni même s’il ne demanderait pas à partir. En juillet », indique le média francilien.