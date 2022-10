OM-RC Lens : Un Vélodrome en fusion attend les Sang et Or

Publié par Enzo Vidy le 19 octobre 2022 à 12:31

Dans un match qui sent la poudre face au RC Lens, l' OM pourra de nouveau compter sur son public, qui va à nouveau faire trembler le Stade Vélodrome.

OM-RC Lens : Un Vélodrome à nouveau guichets fermés

Toujours plein depuis le début de la saison, le Stade Vélodrome s'apprête à vivre une nouvelle soirée de folie samedi à l'occasion de la réception des lensois. D'après les informations de La Provence, tous les billets mis en ventes ont trouvé preneur. S'il est précisé que l' OM devrait en remettre une centaine en vente, ils devraient être vendus très rapidement. Depuis le début de la saison, la moyenne de spectateurs au Vélodrome se porte à 62 950 personnes, et samedi soir, ils devraient être plus de 63 000 à pousser leur équipe pour aller chercher un succès. Lors de la dernière rencontre à domicile, l' OM avait reçu le promu corse, l'AC Ajaccio, dans un Stade Vélodrome bouillant. Mais cela n'a malheureusement pas empêcher les Marseillais de s'incliner 2-1 face aux Ajacciens.

OM-RC Lens : Un enjeu crucial pour les Marseillais

Il y a encore deux semaines, l'Olympique de Marseille était toujours invaincu en Ligue 1 et occupait la deuxième place du championnat. Aujourd'hui, les Olympiens restent sur deux défaites consécutives face à l'ACA (1-2) et au Parc des Princes contre le PSG (1-0), et sont désormais 4e au classement. Samedi, ce sont les Sang et Or, actuellement 3e de Ligue 1, qui se déplacent au Vélodrome. Et l' OM n'aura pas d'autre choix que de s'imposer face à des Lensois qui leur avaient posés bien des soucis l'an passé dans l'enceinte du Boulevard Michelet.

Au terme d'un match qui a été élu plus beau match de la saison 2021-2022, le RC Lens s'était imposé 3-2 au Vélodrome malgré une ambiance des grands soirs à Marseille. Ce samedi, ce scénario n'est pas envisageable pour les hommes d'Igor Tudor qui doivent absolument réagir, et qui seront attendus de pied ferme par les 63 000 supporters phocéens.