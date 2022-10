OM : Du nouveau à Marseille en défense avant le RC Lens

Publié par Enzo Vidy le 19 octobre 2022 à 11:01

À trois jours d'un match capital face au RC Lens au Vélodrome, l' OM a eu du nouveau concernant l'état physique de deux de ses défenseurs.

OM : Eric Bailly quasiment forfait

Si dans un premier temps, les nouvelles étaient plutôt bonnes pour le défenseur ivoirien, L'Équipe a révélé hier soir que la présence d'Eric Bailly sur la pelouse du Vélodrome samedi soir est très incertaine. En effet, il ne serait pas encore suffisamment rétabli de son coup reçu lors du Classico perdu face au PSG dimanche dernier au Parc des Princes. Auteur d'un très bon début de saison depuis son arrivée à l' OM, Eric Bailly semble retrouver son véritable niveau, mais reste assez fragile sur le plan physique.

L'international ivoirien s'était déjà blessé à l'occasion du match face à Francfort en Ligue des Champions le 13 septembre dernier, et avait manqué le dernier match de l' OM avant la trêve face au Stade Rennais. Cependant, si l'absence face au RC Lens venait à se confirmer, Eric Bailly devrait être à la disposition d'Igor Tudor pour le match crucial à l'Eintracht Francfort mercredi prochain qui pourrait voir l' OM valider son ticket pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

OM : Sead Kolasinac pourrait être de retour samedi

Blessé la veille du déplacement à Angers, qui a vu l'Olympique de Marseille s'imposer 3-0 le 30 septembre dernier, le défenseur bosnien est sur la voie du retour, selon L'Équipe, et pourrait prétendre à une place dans le groupe pour la réception des Sang et Or. Sead Kolasinac, qui a raté les cinq derniers matchs de l' OM toutes compétitions confondues, pourrait donc être la solution pour palier le probable forfait d'Eric Bailly.

Les Marseillais, qui restent sur deux défaites consécutives en championnat, devront absolument s'imposer devant leur public pour ne pas se laisser distancer par le FC Lorient et le PSG, et surtout pour reprendre sa place sur le podium, aux dépens de son prochain adversaire.