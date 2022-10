AS Monaco : L'absence d'un cadre se confirme face au LOSC

Publié par Jules le 20 octobre 2022 à 17:22

L' AS Monaco, qui n'a pas fait mieux qu'un match nul contre le Clermont Foot le week-end dernier, tentera de se relancer sur la pelouse du LOSC dimanche.

AS Monaco : Mohamed Camara manquera le choc face au LOSC

Tandis que l' AS Monaco a été accroché sur sa pelouse face au Clermont Foot dimanche dernier, les Monégasques vont tenter de corriger le tir pour se rapprocher du podium en battant le LOSC ce week-end, au stade Pierre Mauroy en clôture de la 12e journée de Ligue 1. Cependant, l'ASM devra faire sans l'un de ses cadres pour ce déplacement très important afin de se repositionner au classement et recoller avec le trio de tête.

En effet, Mohamed Camara, titulaire au milieu de terrain de l' AS Monaco depuis le début de saison, sera suspendu suite à son carton rouge reçu face au Clermont Foot 63 au Stade Louis-II. La commission de discipline, réunie hier, a statué sur l'expulsion de l'international malien. Il a donc écopé d'une suspension de deux matchs, dont un avec sursis, après avoir écrasé la cheville du Clermontois, Saïf-Eddine Khaoui.

Un match compliqué à venir pour l'ASM face au LOSC

Le prochain match s'annonce très compliqué pour l' AS Monaco. En effet, le club de la Principauté reste sur un match nul en Ligue 1 et une lourde défaite en Ligue Europa contre Trabzonspor (4-0). Il faudra vite se relever pour tenter d'inverser la courbe, face à une équipe du LOSC en pleine forme qui reste sur deux succès de rang en championnat contre le RC Lens et le RC Strasbourg.

Si Mohamed Camara ne sera pas sur la pelouse, Youssouf Fofana ne manquera pas à l'appel et attend un gros match de la part de ses coéquipiers pour faire tomber les Lillois. Privé de son compagnon habituel au milieu de terrain, le néo-international français devrait être aligné au côté d'Eliot Matazo qui disputera son 6e match de Ligue 1 avec l' AS Monaco.