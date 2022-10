LOSC-Monaco : Les compos probables avec deux gros absents à Lille !

Publié par Thomas G. le 21 octobre 2022 à 10:37

Après son succès face au Racing Club de Strasbourg, le LOSC veut enchaîner ce dimanche face à l'AS Monaco pour véritablement lancer sa saison.

LOSC-AS Monaco : Le LOSC devra faire sans deux cadres

Les Dogues reçoivent l’AS Monaco ce dimanche à 21h pour le choc de la 12e journée de Ligue 1. Cette rencontre opposera le 6e au 7e du championnat et ce match pourrait s’avérer décisif en fin de saison. Après la victoire dans le derby et le succès face à Strasbourg, le LOSC a l’occasion de confirmer sa bonne série en passant devant les Monégasques. Les Lillois pourront compter sur le soutien de leurs supporters, le Stade Pierre Mauroy sera à guichets fermés ce dimanche.

En parallèle, le LOSC ne pourra pas compter sur deux tauliers du vestiaire pour ce match. José Fonté et Benjamin André sont tous les deux suspendus pour cette rencontre. Des absences de taille pour Paulo Fonseca qui va devoir trouver la solution pour ne pas trop fragiliser son effectif. D’autant plus que le milieu de terrain et l’attaque sont les points forts du moment de l’AS Monaco. Les Monégasques pourront s'appuyer sur Youssouf Fofana et Breel Embolo qui sont en grande forme ces dernières semaines. Dans l’optique de rattraper le wagon de tête, la victoire est obligatoire pour le LOSC. Les Dogues veulent faire le plein de confiance avant les trois chocs qui les attendent dans les prochaines semaines. Le LOSC reçoit l’AS Monaco puis se déplace à l'OL. Enfin, les Lillois recevront le Stade Rennais.

L’AS Monaco sans Camara face au LOSC

Les Monégasques ne seront pas au complet ce dimanche, Mohamed Camara est suspendu pour le choc. Le milieu malien a réussi s’imposer en tant que titulaire au côté de Youssouf Fofana et son absence est un coup dur pour l’ASM. Dans le même temps, l'international français Ruben Aguilar est toujours blessé, l’ancien montpelliérain ne sera pas du déplacement à Lille.

La compo probable du LOSC :

Gardien : L. Chevalier

Défenseurs : T. Djalo, B.Diakité, L. Yoro, Ismaily

Milieux de terrain : André Gomes, A. Ounas, Angel Gomes, R. Cabella, J. Bamba

Attaquant : J. David

La compo probable de l’AS Monaco :

Gardien : A. Nubel

Défenseurs : Vanderson, A. Disasi, G. Maripan, Caio Henrique

Milieux de terrain : K. Diatta, Y. Fofana, E. Matazo, A. Golovin

Attaquants : B. Embolo, W. Ben Yedder