ASSE Mercato : Une taulier se confie sur son arrivée à Saint-Etienne

Publié par ALEXIS le 21 octobre 2022 à 12:37

Recrue estivale de l’ ASSE, Matthieu Dreyer est revenu sur sa signature. Malgré son statut de N°2, le gardien de but ne regrette pas son choix.

ASSE Mercato : Matthieu Dreyer se confie sur son arrivée à Saint-Etienne

L’ ASSE a recruté Matthieu Dreyer (33 ans) dans la dernière semaine du mercato estival. Il s’est engagé librement avec les Verts en provenance du FC Lorient (Ligue 1). En concurrence avec Étienne Green (22 ans), la recrue est reléguée sur le banc de touche de l’AS Saint-Etienne. Laurent Batlles préfère le jeune portier anglais. Malgré cela, Matthieu Dreyer ne regrette pas son choix d’avoir signé avec le club relégué en Ligue 2.

« On m’aurait fait la même proposition ailleurs, je ne serais pas venu », a-t-il confié au site d'Amiens Métropole, avant de justifier son choix. « C’est l’un des plus beaux défis de ma carrière : remettre à sa place un mythe comme l’ ASSE. Quand on vient jouer avec une autre équipe ici, on voit bien que c’est spécial. Mais le vivre de l’intérieur est incroyable. »

Le gardien de but veut aider l' ASSE à remonter la pente

Ancien joueur d’Amiens SC (2018-2020), Matthieu Dreyer va retrouver le club picard, samedi à 15h, sous le maillot des Verts, lors de la 13e journée de Ligue 2. Mais les Stéphanois sont au plus mal de leur forme dans le championnat, avant le déplacement au stade de la Licorne. Le gardien de but N°2 de l’ ASSE pense qu’il a un rôle à jouer pour redresser la barre du club ligérien, actuel 19e du championnat et menacé de descente en National.

« Le club a été marqué par tout ce qui s’est passé. Mais c’est à nous, les recrues, d’apporter quelque chose de nouveau, de ne pas tomber dans la sinistrose. La tâche est grande. » Sauf que Matthieu Dreyer n’est pas titulaire et il ne peut pas aider l' ASSE comme il le souhaite. Mais il n'est pas exclu, à un certain moment, que Laurent Batlles décide de lui faire confiance à la place d'Étienne Green.