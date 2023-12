En plus des renforts attendus cet hiver, l’ASSE devrait également réduire son effectif. Un gardien de but est parmi les joueurs concernés par le dégraissage et un autre est en quête de temps de jeu.

Des départs prévus à l'ASSE cet hiver pour dégraisser

Plusieurs joueurs ont été cités parmi ceux qui pourraient quitter l’ASSE cet hiver. Il y a entre autres, Victor Lobry qui n’a pas assez de temps de jeu ou encore Thomas Monconduit embêté par des blessures et confronté par une forte concurrence dans l’entrejeu. Ainsi que Mickaël Nadé, Aïmen Moueffek, Maxence Rivera ou encore Matthieu Dreyer, dont les contrats expirent le 30 juin 2024.

De retour d’une longue blessure (rupture du ligament croisé antérieur du genou droit en février 2023), Gaëtan Charbonnier peine à trouver son niveau et son efficacité. Selon Peuple-Vert, l’AS Saint-Etienne ne le retiendra pas, à six mois de la fin de son bail, s’il a un prétendant cet hiver.

Boubacar Fall en quête de temps de jeu au haut niveau

Formé à l’Académie de l’ASSE, Boubacar Fall (22 ans) pourrait quitter l’équipe des Verts cet hiver. Mais pas parce qu’il ne compte pas dans le projet du club, mais pour lui permettre de trouver du temps de jeu au haut niveau. D’après les informations du média spécialisé, « plusieurs jeunes pousses pourraient partir en prêt pour s'aguerrir à un niveau supérieur que celui de la réserve (National 3) ». Et P-V croit savoir que l'imposant gardien de but (1,98 m) « est le premier des deux joueurs pour qui un prêt serait la meilleure des options ».

Le portier sénégalais barré par Larsonneur, Green et Dreyer

Boubacar Fall est le gardien de but N°1 de la réserve. Cependant, il a fait quelques apparitions dans le groupe professionnel. La saison dernière, il avait même disputé un match en entier en Ligue 2 contre le SM Caen (1-1), il y a précisément un an, jour pour jour. Mais son ascension est bloquée, par la présence de Gautier Larsonneur (26 ans), Etienne Green (23 ans) ou encore Matthieu Dreyer (34 ans).

Or comme le souligne la source, « Boubacar Fall doit évoluer à un niveau supérieur pour progresser ». Notons que le portier sénégalais est arrivé à Saint-Etienne en janvier 2021 et son contrat prend fin en juin 2025.