LOSC-ASM : Lille malchanceux en Ligue 1? Ismaïly s'exprime

Septième de Ligue 1, le LOSC est déjà distancé par les équipes composant le podium. Avant Monaco, Ismaïly regrette cette position.

Depuis son titre de champion de France acquis durant la saison 2020-2021, le LOSC n'est plus que l'ombre de lui-même ou presque. L'année précédente, les Nordistes ont d'abord vécu une belle épopée en Ligue des Champions, éliminé par Chelsea en huitièmes de finale. Mais ils n'ont pas réussi à se re-qualifier pour une compétition européenne, terminant cette fois loin du podium (10ème).

Ce nouvel exercice 2022-2023 est donc censé apporter un vent de fraîcheur à un club qui veut retrouver sa gloire passée. Pour le moment, le bilan est en dent de scie : sur les onze premières journées de Ligue 1, le LOSC se situe à la septième place à 2 points du Stade Rennais (5ème, première place qualificative pour la Ligue Europa Conférence) mais aussi à 5 points du RC Lens (3ème). Une position correcte, mais le club nordiste espère enchaîner les victoires pour mettre la pression à ses adversaires. Et cela commence par un succès obligatoire au stade Pierre-Mauroy contre l'AS Monaco, concurrent direct aux places européennes.

Pour l'une des recrues estivales, le latéral gauche brésilien Ismaïly, le vent devrait bientôt tourner en faveur du LOSC :

« Nous sommes en forme en ce moment, nous avons fait de bons matchs et obtenu des résultats importants. Même dans les matchs où nous n’avons pas gagné, nous avons bien joué et nous nous sommes bien comportés. J’espère que notre équipe suivra ce même chemin, en jouant de bons matchs et en évoluant chaque jour, afin que nous puissions atteindre les objectifs fixés en fin de saison. »

Interrogé en conférence de presse d'avant-match sur le prochain adversaire des Nordistes, l'AS Monaco, l'ancien du Shakhtar Donetsk a tenu à vanter les qualités du club dirigé par Philippe Clement :

« On connaît leurs qualités et on respecte beaucoup l’équipe monégasque. Ce sera un match très difficile, mais nous jouerons à domicile, avec le soutien de nos fans et nous ne pouvons penser à aucun autre résultat que la victoire »