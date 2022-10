FC Nantes Mercato : Une énorme opération se précise au FCN

Publié par Ange A. le 22 octobre 2022 à 22:37

En difficulté cette saison, le FC Nantes entend renforcer son effectif professionnel avec des jeunes pépites issues de son centre.

FC Nantes Mercato : De surprenants renforts annoncés au FCN

Large vainqueur de Brest (4-1) lors de la dernière journée, le FC Nantes entend enclencher une nouvelle dynamique. Avant son carton contre le SB29, le FCN restait sur sept matchs sans victoire, dont six défaites. En déplacement sur la pelouse de l’OGC Nice ce dimanche, le club des bords de l’Erdre entend aligner un nouveau succès. Il pointe à la 14e place avant de défier le Gym (13e). Alors que les Canaris souhaitent s’offrir un nouveau souffle, leur direction compte renforcer l’effectif d’Antoine Kombouaré. Le technicien kanak n’avait pas été gâté par ses dirigeants lors du dernier mercato estival. S’il a pu conserver des pépites comme Blas, Simon et Lafont, l’entraîneur nantais attendait des recrues. Seulement cinq nouveaux joueurs ont rejoint ses rangs. Selon Ouest France, des pépites devraient prochainement renforcer son effectif.

Quatre nouvelles signatures dans les tuyaux chez les Canaris

Le journal régional indique que le FC Nantes compte offrir des contrats professionnels à de jeunes talents de son centre de formation. La source révèle que Dehmaine Tabibou et Bastien Meupiyou vont signer professionnels au FCN. Le milieu de terrain âgé de 17 ans et le défenseur de 16 ans devraient parapher leurs nouveaux contrats en juillet 2023. Nathan Zeze et Malang Gomes devraient eux aussi passer professionnels à Nantes. Le défenseur central et le milieu tous deux âgés de 17 ans devraient évoluer avec l’équipe réserve entraînée par Stéphane Ziani.

Il faut dire que les Canaris mettent en avant les pépites issues de leur centre de formation. Plusieurs contrats professionnels ont été offerts aux jeunes talents de La Jaunelière ces dernières saisons. Reste maintenant à celles-ci de s’intégrer pour passer un cap avec le groupe professionnel.