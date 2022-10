FC Nantes Mercato : Antoine Kombouaré pique une grosse colère !

Publié par ALEXIS le 22 octobre 2022 à 16:37

Sous la menace d’un renvoi au FC Nantes, Kombouaré a réagi à la valse des entraineurs en Ligue 1 où 5 techniciens ont été limogé après 11 journées.

Valse des entraineurs en Ligue 1 : Kombouaré pense que les présidents paniquent

Cinq clubs de Ligue 1 se sont déjà séparés de leur entraineur respectif ce début de saison. Et cela n’est pas du gout de l’entraineur du FC Nantes. Réagissant aux décisions des présidents de clubs qui ont agi ainsi, il estime qu’ils se sont précipités, alors les écarts au classement, entre les clubs, sont encore très serrés. Le FCN par exemple est 14e de Ligue 1 avec 10 points, mais n’a qu’un seul point de plus que le Stade de Reims (15e) et l’AJ Auxerre (16e) et 2 points de plus que le RC Strasbourg (17e), l’AC Ajaccio (18e) et Angers SCO (19e). Même la lanterne rouge, le Stade Brestois, n’est pas larguée. Elle compte 6 points.

« C’est difficile à expliquer, il faut plutôt poser la question aux dirigeants. Mais moi, le sentiment que j’ai, c’est qu’ils paniquent. Je trouve que les présidents sont en panique totale. Ils stressent. Alors ils font ce qu’ils veulent, mais vous imaginez que Dall’Oglio est viré alors que Montpellier est 12e du classement (11e en réalité, ndlr) ? »

Le coach du FCN évoque des limogeages injustes

Peter Bosz (OL), Michel der Zakarian (Stade Brestois), Jean-Marc Furlan(AJ Auxerre), Oscar Garcia (Stade de Reims) et Olivier Dall’Oglio à Montpellier HSC) ont été licenciés en l’espace d’une peu plus d’une semaine. Une première en Ligue 1. En effet, c'est la première fois que 4 équipes (sauf Lyon) changent d'entraineur pendant la préparation de la journée suivante, au cours d’une saison de Ligue 1. Kombouaré en est choqué !

« Après ils ont leurs raisons, ça leur appartient, et je le respecte. Mais en parlant pour tous mes confrères, je trouve que c’est vachement injuste. C’est le mot. Regardez, moi (le FC Nantes), j’étais 19e, et avec une victoire je me retrouve 14e. Ça veut dire que c’est très serré, que ça se joue à pas grand-chose, et surtout on a encore le temps. »