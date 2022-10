PSG Mercato : Luis Campos vise un transfert historique au Paris SG

Publié par Thomas G. le 26 octobre 2022 à 14:52

Convaincu du potentiel du PSG, le conseiller sportif du club aimerait recruter une superstar de Serie A pour renforcer l'effectif parisien.

PSG Mercato : le Paris SG pourrait casser sa tirelire pour un talent de Serie A

Depuis le rachat du Paris Saint-Germain par Qatar Sports Investissment en 2011, le Paris SG a pris l’habitude de recruter des joueurs de Serie A. La première star du projet Qatari, Javier Pastore avait d’ailleurs été acheté à Palerme. Le PSG avait réitéré cette stratégie pour recruter des joueurs qui sont devenus des légendes du Paris Saint-Germain : Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva, Thiago Motta ou encore Marquinhos. L’été dernier c'est Fabian Ruiz qui a fait honneur à la tradition en s’engageant chez les Rouge et Bleu en provenance de Naples.

Selon les informations de Fichajes, le PSG pourrait de nouveau recruter un talent de Serie A. En plus de la piste Milan Skriniar, le Paris SG serait également intéressé par le milieu de la Lazio, Sergej Milinković-Savić. L’intérêt du Paris Saint-Germain pour le joueur serbe ne date pas , le club de la capitale le suit depuis 2017.

À 27 ans, Milinković-Savić souhaite franchir un cap en rejoignant une grande équipe. le milieu romain a refusé de prolonger son contrat qui expire en juin 2024, le mercato estival sera donc l'ultime possibilité pour la Lazio de le vendre au prix fort. Le conseiller sportif du PSG, Luis Campos, serait prêt à investir 80 millions d’euros sur le maestro serbe. Une offre insuffisante pour les dirigeants de la Lazio qui réclament 100 millions d’euros.

PSG Mercato : Le Paris SG se prépare à réaliser un grand mercato

L’été dernier,le Paris SG a vécu une petite révolution avec l'intrônisation de Luis Campos et Christophe Galtier. Dans le même temps, plusieurs joueurs indésirables ont quitté le club pour renforcer l’homogénéité dans l’effectif parisien. Durant les deux prochaines fenêtres de transfert, le PSG pourrait tenter des gros coups pour continuer à renforcer la concurrence dans son effectif. En plus de Sergej Milinković-Savić et Milan Skriniar, le club de la capitale est attentif à la situation de Joao Félix, dont la situation n'est pas au beau fixe du côté de l'Atlético Madrid.