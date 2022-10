PSG : Tebas s'en prend encore au Paris Saint-Germain !

Président de la Liga, Javier Tebas a une nouvelle fois livré une sortie médiatique à l'encontre du PSG, chargeant violemment le club de Nasser Al-Khelaïfi.

Au lendemain d’une victoire étincelante contre le Maccabi Haïfa en Ligue des Champions (7-2), le Paris Saint-Germain se retrouve dans le viseur du sulfureux Javier Tebas. Bien connu pour son désamour du club français mais aussi et surtout de sa direction qatarie, le président de la Ligue espagnole de football a pesté contre le manque de sanctions à l’encontre des Rouge et Bleu, notamment après la prolongation de Kylian Mbappé.

Un brin vexé de la non-venue du prodige français au Real Madrid, le dirigeant de 60 ans a déploré les mesures prises à l’encontre du club de Nasser Al-Khelaïfi, qui avait dépassé le cadre du fair-play financier imposé par l’UEFA. Pour rappel, l’instance de football avait infligé en début de saison une amende de 65 millions d’euros au PSG dont 55 millions d'euros en sursis.

" 10 M€, pour le PSG et Nasser, c'est un café ! Les sanctions doivent être dissuasives et toucher aussi le sportif. Celles qui ont été prises ne le sont pas. Ces pénalités progressives ne fonctionnent pas, il faut sanctionner dès maintenant ", a déclaré Javier Tebas dans un entretien accordé à L’Equipe. " C'est pour cela que nous le dénonçons (des plaintes ont été déposées par la Liga en France et au niveau européen contre le PSG). Il y a une certaine volonté de l'UEFA, mais il faut des décisions plus rapides et plus efficaces dans l'application des normes qui existent. "