ASSE Mercato : Après Gallon, un nouveau gardien de but visé

Publié par ALEXIS le 27 octobre 2022 à 12:48

L’ ASSE pourrait se renforcer au poste de gardien de but cet hiver. En plus de Gauthier Gallon, le nom d'un autre portier a été soufflé à Loïc Perrin.

ASSE Mercato : Green décevant, Dreyer marque des points

Désigné gardien de but N°1 de l’ ASSE, Étienne Green ne donne pas satisfaction à Laurent Batlles, ce qui a obligé le nouvel entraîneur à faire appel à Matthieu Dreyer, lors du dernier match de Saint-Etienne à Amiens. Et le portier recruté cet été a été décisif, car il n’a pas concédé de but et l’AS Saint-Etienne a signé une précieuse victoire contre les Amiénois au stade de la Licorne. Il s’agit de la troisième victoire et du 3e clean sheet du portier de 33 ans.

Mis en concurrence avec Étienne Green, dont il est la doublure depuis le début de la saison, Matthieu Dreyer a marqué des points. En plus des trois matchs réussis sans concéder de buts, il n’a pris que 6 buts en 6 rencontres disputées. De quoi bouleverser la hiérarchie à l’ ASSE.

Lionel Mpasi conseillé à l'AS Saint-Etienne

L’ancien gardien de but de l'ESTAC, d’Amiens SC ou encore du FC Lorient a certes apporté un peu de sérénité et d’assurance dans les cages de Saint-Etienne, mais le rendement non satisfaisant d’Étienne Green (14 buts concédés et 2 cartons rouges écopés en 8 matchs) pousserait l’ ASSE à la recherche d'un portier décisif. En plus de Gauthier Gallon (29 ans), que Laurent Batlles a connu à l’ESTAC, le nom de Lionel Mpasi (28 ans) est associé aux Verts, à deux mois de l’ouverture officielle du mercato hivernal.

Contrairement à Gallon, dont le profil plaît à Laurent Batlles, le portier de Rodez est conseillé à Loïc Perrin par un Stéphanois. « C’est un très bon gardien, complet : sur sa ligne il est bon, il a un très bon jeu au pied et une très bonne personne », a soigneusement glissé Nassim Ouammou, invité par Poteaux Carrés à jouer les recruteurs pour les Verts. Natif de Saint-Etienne, Ouammou a été formé à l’académie de l’ ASSE (2000-2010). Il est coéquipier de Lionel Mpasi au sein du club Aveyron depuis juillet 2019.